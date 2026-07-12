Rețeta originală de clătite americane. Trucul pentru un aluat perfect

Rețeta originală de clătite americane. Puține preparate sunt la fel de iubite precum clătitele americane. Groase, pufoase și ușor de pregătit, acestea sunt alegerea perfectă pentru un mic dejun de weekend sau pentru un desert rapid. Dacă vrei să obții textura aceea aerată specifică clătitelor americane sau pancake-urilor, contează atât ingredientele, cât și modul în care pregătești aluatul. Iată o rețetă de clătite americane care îți va ieși de fiecare dată.

Pentru aproximativ 10-12 clătite vei avea nevoie de:

200 g făină

3 ouă

300 ml lapte

2 linguri unt topit

un vârf de linguriță bicarbonat de sodiu

2 pliculețe zahăr vanilat

o linguriță esență de rom

puțină apă minerală (opțional, pentru un plus de pufoșenie)

ulei pentru uns tigaia

Începe prin a bate foarte bine ouăle într-un bol încăpător. Adaugă bicarbonatul de sodiu, zahărul vanilat și esența de rom, apoi încorporează untul topit, amestecând până când compoziția devine omogenă.

Toarnă laptele peste amestec și începe să adaugi făina treptat, câte o lingură, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Continuă până când ai încorporat toată făina și obții un aluat fin, cu o consistență apropiată de cea a smântânii.

Dacă îți dorești clătite și mai pufoase, adaugă la final puțină apă minerală și amestecă ușor.

Încinge o tigaie antiaderentă și unge-o cu foarte puțin ulei. Toarnă câte un polonic mic din compoziție pentru fiecare clătită și las-o să se coacă la foc mediu. Când apar bule la suprafață, întoarce clătita pe partea cealaltă și mai las-o până când capătă o culoare aurie.

Clătitele americane sunt delicioase imediat după ce au fost preparate. Varianta clasică este servirea lor cu sirop de arțar, însă pot fi completate și cu unt, fructe proaspete, miere, dulceață, cremă de ciocolată sau iaurt grecesc.

Pentru un aspect spectaculos, așază clătitele una peste alta, adaugă un cub mic de unt deasupra și toarnă generos sirop de arțar. Vei obține un mic dejun gustos, sățios și foarte apropiat de cel servit în restaurantele americane.