Sport Turneul de tenis de la Dubai. Begu și Sorana Cîrstea, rezultate diferite







Româncele Irina Begu și Sorana Cîrstea au avut evoluții diametral opuse la turneul de tenis de la Dubai.

Sorana Cîrstea, locul 89 WTA, s-a calificat în turul doi la turneul de categorie WTA 1000 de la Dubai.

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de rusoaica Daria Kasatkina, locul 11 mondial şi cap de serie 10, scor 6-1, 6-4, după un meci care a durat o oră şi 14 minute.

În turul doi, Cîrstea va evolua cu americanca Alycia Parks, locul 74 WTA. Pentru prezenţa în turul doi la Dubai, Cîrstea va primi 23.500 de dolari şi 65 de puncte WTA.

"Dubai e a doua mea casă"

După meci, Sorana Cîrstea și-a lăudat adversara, dar s-a declarat bucuroasă pentru această victorie, mai ales că venea după o accidentare.

”În primul rând, Daria e o adversară dură, mereu am avut meciuri dificile cu ea, dar cred că astăzi am jucat foarte bine și sunt foarte fericită pentru că am venit după o accidentare grea.

Toate lucrurile pe care le-am antrenat le-am pus în practică. La acest nivel, totul se poate schimba cu una sau două mingi.

Sunt fericită că nu am cedat. Dubai e a doua mea casă, locuiesc aici și e plăcut să joci acasă în fața familiei, a prietenilor. Sunt foarte recunoscătoare”, a spus Cîrstea.

Irina Begu a pierdut

Pe de altă parte, Irina Begu, locul 78 mondial, a fost eliminată în primul tur. Venită din calificări, Begu a fost învinsă de germana Eva Lys, locul 87 mondial, scor 5-7, 7-5, 6-3.

Paritda a durat două ore şi 35 de minute. Lys a fost revelaţia Australian Open 2025, după ce a ajuns până în optimi din postura de „lucky loser“.

Pentru prezenţa în primul tur, Begu va primi 16.900 de dolari şi 10 puncte WTA.