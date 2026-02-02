Exclusiv. Turcescu, despre cazul Epstein: Apetitul pentru minore se confirmă

În emisiunea „Hai LIVE cu Turcescu”, jurnalistul Robert Turcescu și fostul ministru al afacerilor externe Adrian Severin au discutat despre dimensiunile internaționale ale cazului Epstein și implicațiile sale asupra liderilor lumii.

Tema centrală a fost impactul desecretizării milioanelor de pagini din dosarele Epstein și modul în care acestea au scos la iveală comportamente abuzive ale unor persoane extrem de influente.

Robert Turcescu a declarat că acest caz scoate la iveală apetitul pentru fetele minore, dar și despre cei mai importanți oameni din lume.

„Aflăm tot soiul de lucruri despre puternicii lumii. Cazul acesta Epstein este un caz care începe undeva în 2005-2006. apărut primele acuzații în Florida legate de traficul de minore... Sinuciderea lui cu ghilimele de rigoare în închisoare, o chestiune care e încă discutată și discutabilă, pentru că n-au funcționat camerele de luat vedere exact în acele patru minute în care omul a murit. Pe măsură ce avansăm în acest dosar, observăm o chestiune iarăși absolut nebună. [...] Iată că unele dintre aceste teorii conspiraționiste, măcar legate de apetitul pentru minore, se confirma, spune chiar cu asupra de măsură, prin aceste dosare Epștin."

Adrian Severin a avertizat asupra riscului de interpretări simpliste. Chestiunea trebuie, după părerea mea, evitat a se discuta. În alb și negru, sau a fi tratat în alb și negru, sunt o sumedenie de griuri, de la gri foarte intens, aproape negru, dar nu total negru, sau poate cine știe și negru-negru, până nu la alb.”

Discuția a atins și problemele psihologice ale liderilor politici. Adrian Severin a declarat că mulți care sunt la conducere sunt bolnavi și că au gândirea afectată.

„Aceștia ajung la conducere oameni bolnavi. Foarte mulți oameni, nu toți. Acele boli care afectează psihicul, afectează gândirea, psihicul, discernământul, comportamentul general.”

Turcescu a punctat rolul posibil al șantajului și manipulării. „Puterea este a păpușarilor din umbră care îi aleg pe ei pe diverse criterii. Criteriul de a fi manipulat, de a putea fi șantajați, criteriul de a putea fi influențați.”

Adrian Severin a declarat că Epstein și rețeaua sa au atras figuri politice și financiare globale, inclusiv lideri europeni și americani. „Europa de Est a fost un furnizor nu numai de brațe de muncă, nu numai de creiere educate cu banii esticilor, a fost și un furnizor de carne vie.”