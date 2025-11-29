Turarea motorului, o practică des întâlnită și frecvent greșit înțeleasă de șoferi

Turarea motorului rămâne una dintre cele mai greșit înțelese practici în rândul șoferilor. Deși mulți o consideră un gest lipsit de importanță, poate deteriora motoarele moderne. „Turarea excesivă și prelungită a motorului rece va provoca schimbări abrupte de temperatură pe care presiunea uleiului nu le poate urmări”, a spus conferențiarul Radu Drosescu, profesor de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, pentru ziaruldeiasi.ro.

Radu Drosescu a afirmat că turarea motorului apare mai ales la funcționarea în gol sau la pornire, fiind o consecință directă a apăsării excesive a pedalei de accelerație, menționând că mulți șoferi o folosesc „cu precădere pentru o încălzire mai rapidă a motorului”.

Aceasta este însă o percepție greșită, întrucât un motor rece are nevoie de timp pentru ca uleiul să circule și să ajungă la toate componentele. „Turarea excesivă și prelungită a motorului rece va provoca schimbări abrupte de temperatură pe care presiunea uleiului nu le poate urmări”, a mai spus acesta.

El a arătat că diferențele dintre motoarele pe benzină și cele diesel influențează și acest aspect. Motoarele diesel, descrise de profesor ca fiind „mai elastice din punct de vedere cinematic”, tolerează mai bine o creștere temporară a turației, „fără trepidații excesive sau un zgomot anormal”, mai ales atunci când habitaclul este bine insonorizat. Totuși, această toleranță nu înseamnă că pot fi turate oricând, fără consecințe.

Un alt reflex este turarea motorului înainte de oprire, un obicei rămas din perioada în care șoferii îi ofereau motorului „un impuls” pentru ca pornirea de a doua zi să fie mai ușoară.

„Oprirea motorului determină nefuncționarea pompei de ulei, iar turbina, turată, se va opri mai greu, rotindu-se din inerție un timp mai lung, cu o ungere deficitară”, a explicat acesta.

Astfel, pentru motoarele diesel supraalimentate, Drosescu a recomandat o scurtă perioadă de funcționare la ralanti înainte de oprire, „30 de secunde până la câteva minute, în funcție de cât de repede și de intens a fost condusă mașina”.

În acest interval, uleiul continuă să circule, turbina se răcește treptat, iar întregul sistem își stabilizează temperatura. „În acest fel turbina și compresorul se vor opri mai repede, iar mersul la ralanti va determina răcirea uleiului și implicit a turbosuflantei și a motorului diesel. În schimb, motoarele pe benzină nu se răcesc natural la funcționarea în gol”, a mai explicat acesta.

În cazul cutiilor automate, turarea motorului atunci când maneta este în pozițiile N (neutru) sau P (parcare) devine deosebit de periculoasă, „deoarece poate duce la distrugerea benzilor metalice din construcția ambreiajelor și frânelor multidisc din interiorul cutiei”.

„Corectă este acționarea manetei în poziția D (drive), cu apăsarea pe frână și apoi accelerarea. Este neadecvată turarea cu transmisia automată în poziția de parcare (P). În cazul transmisiei manuale pentru care trecerea prin poziția neutră este obligatorie este indicată o sincronizare a turațiilor motorului și transmisiei înainte de schimbarea treptelor pentru ca procesul să decurgă lin, fără smucituri. Turarea se va face după cuplarea treptei”, a mai spus profesorul din Iași.

Deși poate părea un detaliu minor, inclusiv zgomotul are importanță. Profesorul spune că unii șoferi turează motorul „din plăcerea de a asculta sunetul emis de motor, pentru foarte mulți alții deranjant, prin nevoia de a capta atenția”.

„Un caz cu totul particular este cel al motoarelor pentru mașinile de curse și Formula 1 în care turarea motorului la start are ca scop o încălzire a acestuia și un surplus de putere pentru o pornire cât mai rapidă”, a mai spus acesta.