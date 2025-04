Trupele Rusiei, atac devastator pe teritoriul Ucrainei. Șapte oameni au murit

Trupele lui Putin au lansat un nou atac pe teritoriul țării invadate. În urma acestuia, şapte persoane au murit şi alte şase au fost rănite. Loviturile cu drone au avut loc în oraşul Marhaneţ, din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk.

După șirul loviturilor, o fermă din Sînelnik a fost cuprinsă de flăcări, iar două persoane au fost rănite. Guvernatorul Serhii Lîsiak a anunțat că rușii au vizat și districtul Nikopol, însă în zona respectivă nu s-au înregistrat victime.

Alerta aeriană rămâne activă în zonă. Cele șase persoane rănite proveneau din Poltava, potrivit guvernatorului Volodimir Kohut.

„În timpul nopţii, oraşul a fost atacat de 13 drone de atac. Unele dintre acestea au fost doborâte de forţele de apărare aeriană. Resturile căzute şi loviturile directe au provocat pagube semnificative,

Şase persoane au fost rănite în timpul atacului. Trei dintre acestea au refuzat să fie spitalizate. Restul persoanelor au fost spitalizate, una dintre ele fiind grav rănită”, a anunțat guvernatorul.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini legate de acest atac.

Today, the Russians attacked a bus with workers in #Marhanets, Dnipropetrovsk oblast. Nine people were killed and 30 were injured as a result of the UAV attack, according to the State Rescue Service - condolences to the victims' families and eternal memory to the innocent people. pic.twitter.com/azCut32Sbs

