Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 60 au fost rănite joi, după un atac rusesc asupra unui centru comercial din orașul ucrainean Pavlograd, situat în estul țării. Autoritățile au anunțat că atacul a avut loc în timpul zilei, când zona era aglomerată, potrivit AFP.

Ministrul ucrainean de Interne, Ivan Vîghivski, a transmis că atacul a vizat un centru comercial aflat în centrul orașului.

„În urmă cu circa o oră, ruşii au atacat un centru comercial din centrul oraşului Pavlograd. În plină zi, într-un moment în care străzile erau aglomerate”, a declarat ministrul de interne ucrainean, Ivan Vîghivski, pe Telegram.

Bilanțul anunțat ulterior de autorități a ajuns la cel puțin patru morți și 60 de răniți.

Parchetul și guvernatorul regional, Oleksandr Ganja, anunțaseră inițial un bilanț de trei persoane decedate și 34 de răniți.

În urma atacului, mai multe magazine și vehicule au fost avariate.

În același timp, un atac ucrainean cu dronă asupra orașului Novi Oskol, din regiunea rusă Belgorod, s-a soldat cu un mort și șase răniți, potrivit serviciilor de salvare din Rusia.

Cele două țări continuă schimburile de atacuri cu rază lungă de acțiune, iar obiectivele vizate includ tot mai frecvent infrastructuri civile, fabrici, rafinării, depozite, porturi și nave.

Atacurile au dus la creșterea numărului victimelor civile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în această săptămână că Vladimir Putin ar fi transmis Washingtonului că este dispus să înceapă negocieri pentru o „dezescaladare” în această iarnă.

Potrivit lui Zelenski, o asemenea evoluție ar putea permite suspendarea bombardamentelor asupra zonelor strategice de către ambele părți.

Președintele ucrainean se așteaptă ca discuțiile dintre Moscova, Kiev și Washington să fie reluate în septembrie, cu scopul identificării unei soluții pentru încheierea războiului.

Kremlinul a transmis, la rândul său, că „nu exclude” reluarea discuțiilor tripartite. Moscova consideră însă că este „încă prea devreme pentru a discuta un loc şi date exacte”.