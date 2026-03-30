Trump, evaluat de Băsescu, în contextul conflictului din Iran: Mincinos patologic, om bolnav

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat un atac dur la adresa președintelui american Donald Trump, pe care l-a catalogat drept „mincinos patologic” și „om bolnav”, în contextul politicilor SUA față de conflictul din Iran.

Băsescu a criticat lipsa de coerență și declarațiile contradictorii ale liderului de la Casa Albă, arătând că modul în care Trump gestionează situația internațională ridică semne serioase de întrebare privind responsabilitatea unui șef de stat.

„Lumea nu trebuie să îl mai creadă pe Trump, e un mincinos patologic. Având în vedere vârsta, să mă scuzați că am curaj să spun, 78-79 de ani, cred că omul are o problemă cu logica, ca să nu spun mai rău. Dar eu ca fost politician, ca pensionar care privește ce se întâmplă, mă uit la el ca la un om bolnav care este într-o funcție gigantică”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a mai punctat faptul că Trump și-a exprimat, în declarații publice, superioritatea față de cetățenii americani: „Omul ăsta aflăm că pentru el e bun noul regim, e un regim schimbat în Iran, și acum obiectivul lui este Insula Kharg, să pună mâna pe țițeiul iranian. El spune, am citatul lui în față, că «proștii de americani de acasă nu înțeleg ce geniu e el», ce face cu țițeiul iranian.”

Traian Băsescu consideră că acțiunile și declarațiile președintelui SUA nu afectează doar politica americană, ci au implicații globale, inclusiv pentru Europa și statele din Asia.

„Avem o problemă, cred că statele UE ar trebui să aibă o discuție să înțeleagă că suntem într-o zonă de irațional în domeniul politicii externe a Occidentului și să vedem ce e de făcut. Într-o discuție a liderilor UE, spre exemplu, ar trebui să se constate aceste inconsecvențe, alunecări, riscuri, asumate de Trump dar pe care le plătesc alții. UE le plătește, le plătesc țări din Asia, cum ar fi Coreea de Sud și Japonia și mulți alții”, a adăugat Băsescu la B1.

Fostul președinte a mai spus că aceste mișcări iraționale pot destabiliza relațiile internaționale și comerțul global, și face apel la statele europene să se coordoneze pentru a contrabalansa efectele deciziilor unilaterale ale administrației americane.