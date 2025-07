Trump, prezent la finala Cupei Mondiale a Cluburilor

Cupa Mondială a Cluburilor s-a încheiat duminică seara pe stadionul MetLife din New Jersey, în prezența președintelui american Donald Trump, care a asistat la eveniment în mijlocul a peste 80.000 de spectatori.

Finala a fost marcată de o victorie categorică a echipei Chelsea Londra în fața formației Paris Saint-Germain, scor 3-0, într-un meci care a reprezentat și o etapă de pregătire pentru Cupa Mondială din 2026, ce va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Prezența lui Trump în tribune a stârnit reacții puternic contrastante. La sosire, acesta a fost întâmpinat cu aplauze, dar în timpul intonării imnului național american, imaginea sa afișată pe ecranul stadionului a generat huiduieli în rândul publicului.

Apariția sa alături de soția sa, Melania, a fost întreruptă rapid de camerele de filmat. Ulterior, când a urcat pe podium pentru a înmâna trofeele și medaliile jucătorilor, huiduielile s-au repetat.

În ciuda faptului că fotbalul nu se bucură de aceeași popularitate în Statele Unite precum alte sporturi ca fotbalul american, baseballul sau baschetul, Donald Trump pare să investească capital politic și simbolic în această competiție.

Președintele întreține o relație apropiată cu Gianni Infantino, președintele FIFA, prezent și el la finală, alături de Trump. Relația lor a fost consolidată de vizitele anterioare la Casa Albă, în cadrul cărora trofeele Cupei Mondiale au fost chiar expuse în Biroul Oval.

Infantino a afirmat că Donald Trump ar fi fost influențat de fiul său, Barron, un pasionat al sportului, în apropierea față de fotbal.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Cole Palmer (23) wins 2025 FIFA Club World Cup Best Player of the Tournament award. Donald Trump hands it to him. 🏆 pic.twitter.com/AFmukBbRgN

— EuroFoot (@eurofootcom) July 13, 2025