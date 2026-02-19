International

Trump, lăudat de Viktor Orban: Revenirea președintelui american oferă o mare șansă de intensificare a eforturilor de pace

Comentează știrea
Trump, lăudat de Viktor Orban: Revenirea președintelui american oferă o mare șansă de intensificare a eforturilor de paceViktor Orban. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a susținut un discurs în care l-a lăudat pe președintele american Donald Trump, la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată în Statele Unite. „Revenirea președintelui Trump la conducere oferă însă o mare șansă de a intensifica eforturile pentru pace, nu doar în Gaza, ci și în Ucraina”, a spus acesta.

Viktor Orban: „Știm cu toții că acest război nu ar fi izbucnit dacă președintele Trump s-ar fi aflat atunci în funcție”

La începutul discursului, premierul ungar a transmis „aprecierea poporului ungar” pentru demersurile lui Trump în direcția păcii la nivel global și a afirmat că inițiativele acestuia oferă o nouă șansă pentru stabilitate internațională.

„Permiteți-mi să exprim aprecierea poporului ungar față de președintele Trump pentru eforturile sale neobosite în favoarea păcii, depuse în întreaga lume. Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel dintre membrii fondatori din Uniunea Europeană”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Știm cu toții că acest război nu ar fi izbucnit dacă președintele Trump s-ar fi aflat atunci în funcție. Revenirea președintelui Trump la conducere oferă însă o mare șansă de a intensifica eforturile pentru pace, nu doar în Gaza, ci și în Ucraina”.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 februarie 2026. Cea mai bună mamică din lume
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 februarie 2026. Cea mai bună mamică din lume
Cercetătorii au descoperit în Europa un lac subteran uriaș la peste 100 de metri adâncime
Cercetătorii au descoperit în Europa un lac subteran uriaș la peste 100 de metri adâncime
Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Securitatea Europei, legată de situația din Orientul Mijlociu

Premierul ungar a declarat că securitatea Europei depinde în mod direct de situația din Orientul Mijlociu, în special de evoluțiile din Gaza, iar din acest motiv participarea Budapestei la Consiliul pentru Pace are și o miză de interes național.

„Noi, în Europa, înțelegem foarte clar că situația de securitate din Orientul Mijlociu și mai ales din Gaza are un impact semnificativ asupra securității Europei. Prin urmare, participarea noastră în Consiliul pentru Pace nu se bazează doar pe principii, ci și pe propriul nostru interes de securitate”, a afirmat Viktor Orban.

Viktor Orban: Suntem mândri să fim printre membrii fondatori

Potrivit premierului ungar, în Europa au loc discuții serioase despre Consiliul pentru Pace și despre rolul pe care îl are în viitor. „Înțelegem că, în ultimele decenii, organizațiile internaționale nu au reușit să își îndeplinească rolul de a menține pacea și stabilitatea la nivel mondial”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „De aceea, sunt necesare noi inițiative pentru a aduce în prim-plan problema păcii la nivel global. Suntem convinși că inițiativa președintelui Trump de a crea Consiliul pentru Pace reprezintă un pas în direcția corectă. Domnule președinte, suntem mândri să fim printre membrii fondatori și suntem bucuroși să participăm în acest format”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:59 - Alex Dobrescu are o singură rugăminte la Cristina Cioran: Să mă aștepte
21:52 - Alfred Bulai rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă
21:50 - Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
21:45 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 februarie 2026. Cea mai bună mamică din lume
21:38 - Calificare în semifinale pentru Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian la Dubai. Victorie obținută la limită
21:30 - Cercetătorii au descoperit în Europa un lac subteran uriaș la peste 100 de metri adâncime

HAI România!

Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale