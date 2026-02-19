Trump, lăudat de Viktor Orban: Revenirea președintelui american oferă o mare șansă de intensificare a eforturilor de pace

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a susținut un discurs în care l-a lăudat pe președintele american Donald Trump, la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată în Statele Unite. „Revenirea președintelui Trump la conducere oferă însă o mare șansă de a intensifica eforturile pentru pace, nu doar în Gaza, ci și în Ucraina”, a spus acesta.

La începutul discursului, premierul ungar a transmis „aprecierea poporului ungar” pentru demersurile lui Trump în direcția păcii la nivel global și a afirmat că inițiativele acestuia oferă o nouă șansă pentru stabilitate internațională.

„Permiteți-mi să exprim aprecierea poporului ungar față de președintele Trump pentru eforturile sale neobosite în favoarea păcii, depuse în întreaga lume. Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel dintre membrii fondatori din Uniunea Europeană”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „Știm cu toții că acest război nu ar fi izbucnit dacă președintele Trump s-ar fi aflat atunci în funcție. Revenirea președintelui Trump la conducere oferă însă o mare șansă de a intensifica eforturile pentru pace, nu doar în Gaza, ci și în Ucraina”.

Premierul ungar a declarat că securitatea Europei depinde în mod direct de situația din Orientul Mijlociu, în special de evoluțiile din Gaza, iar din acest motiv participarea Budapestei la Consiliul pentru Pace are și o miză de interes național.

„Noi, în Europa, înțelegem foarte clar că situația de securitate din Orientul Mijlociu și mai ales din Gaza are un impact semnificativ asupra securității Europei. Prin urmare, participarea noastră în Consiliul pentru Pace nu se bazează doar pe principii, ci și pe propriul nostru interes de securitate”, a afirmat Viktor Orban.

Potrivit premierului ungar, în Europa au loc discuții serioase despre Consiliul pentru Pace și despre rolul pe care îl are în viitor. „Înțelegem că, în ultimele decenii, organizațiile internaționale nu au reușit să își îndeplinească rolul de a menține pacea și stabilitatea la nivel mondial”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „De aceea, sunt necesare noi inițiative pentru a aduce în prim-plan problema păcii la nivel global. Suntem convinși că inițiativa președintelui Trump de a crea Consiliul pentru Pace reprezintă un pas în direcția corectă. Domnule președinte, suntem mândri să fim printre membrii fondatori și suntem bucuroși să participăm în acest format”.