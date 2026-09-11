Președintele american Donald Trump a declarat vineri, la Washington, că Statele Unite nu vor uita niciodată atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și că țara continuă să lupte în numele celor 2.977 de persoane ucise în atentate.

Donald Trump a făcut declarațiile în cadrul unei ceremonii organizate la Pentagon, sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite, una dintre clădirile lovite de avioanele deturnate de teroriști la 11 septembrie 2001. Celelalte două avioane au fost îndreptate spre Turnurile Gemene din New York.

„Astăzi, reînnoim jurământul sacru pe care l-am făcut pentru prima dată în numele lor, în urmă cu un sfert de secol. Nu vom uita niciodată. De aceea luptăm şi astăzi. Nu avem de ales. Nu poate exista decât victorie”, a declarat președintele SUA, citat de AFP.

Trump a vorbit și despre militarii americani care au participat, în ultimii 25 de ani, la războiul împotriva terorismului.

„Timp de 25 de ani, cei mai buni şi mai curajoşi dintre noi au asigurat securitatea Americii, iar astăzi îi salutăm pe toţi membrii forţelor armate ale Statelor Unite care au servit în războiul împotriva terorismului”, a spus Trump.

Președintele american a făcut referire și la Iran, pe care l-a numit principalul sponsor al terorismului la nivel mondial.

„De asemenea, îi salutăm pe militarii care depun eforturi acum pentru a se asigura că principalul sponsor al terorismului la nivel mondial, Republica Islamică Iran, nu va deţine niciodată o armă nucleară”, a mai spus Trump.

Statele Unite au comemorat vineri victimele atacurilor teroriste care au lovit țara în urmă cu exact 25 de ani. La New York, rudele victimelor au citit numele celor uciși la locul atacului asupra World Trade Center.

Aproximativ 3.000 de persoane au murit în atacurile teroriste comise la 11 septembrie 2001 de membri ai organizației Al-Qaida, care au deturnat mai multe avioane cu pasageri.

Două dintre avioanele deturnate au fost îndreptate spre Turnurile Gemene ale World Trade Center, iar un al treilea a lovit Pentagonul.

Un al patrulea avion s-a prăbușit într-o zonă împădurită din statul Pennsylvania, după ce pasagerii aflați la bord s-au luptat cu teroriștii care deturnaseră aparatul de zbor. Presupusa țintă a acestui avion rămâne neclară chiar și după un sfert de secol.

Prăbușirea celor două clădiri ale World Trade Center, înalte de aproape 400 de metri, precum și incendiile care au urmat au eliberat în aer o combinație toxică de praf, fibră de sticlă, azbest, beton pulverizat, rigips, plastic ars și alți poluanți.

Zona a rămas periculoasă timp de mai multe săptămâni după atacuri, din cauza contaminării produse în urma prăbușirii clădirilor și a incendiilor.