Că așa stau lucrurile o dovedește un interviu mai vechi care va rămâne de-a pururi în istoria presei prin penibilul lui. Este vorba despre discuția dintre Anderson Cooper de la CNN și jurnalista E. Jean Carroll, care îl acuzase pe Donald Trump că a violat-o într-o cabină de probă a magazinului Bergdorf Goodman în anii 90:

Cooper: Nu te crezi o victimă?

Carroll: Nu am fost trântită la pământ!

Cooper : Cred că cea mai mare parte a oamenilor consideră că violul este un act violent…

Carrol: Eu cred că majoritatea oamenilor gândesc că violul este sexy !

După o asemenea conversație, nu mai era nimic de făcut. Până și CNN a renunțat să mai vorbească despre presupusul viol, mai ales că toată lumea bănuia că femeie nu voia altceva decât să atragă atenția asupra cărții sale. Desigur, cazul E. Jean Carroll nu reprezintă o dovadă că noile „dezvăluiri” făcute de ziarul progresist The Guardian sunt false. Pe de altă parte, în absența oricărei dovezi concrete, nici adevărate sută la sută nu pot fi considerate.

De altfel, neplăcute pentru Trump sunt mai curând insinuările jurnaliștilor de la The Guardian și nu declarațiile surselor care susțin că au fost martore la discuțiile telefonice și la ăntâlnirile lui Trump cu liderii din mai multe țări

„Cei care au asistat la apelurile telefonice ale președintelui și la întâlnirile cu lideri străini au spus că are o slăbiciune pentru monarhi și lideri care au o putere absolută, pentru că așa ar dori, la mod ideal, să guverneze și el. Poate fi disprețuitor cu aliații democrați, dacă aceștia se descurcă lamentabil în alegeri sau în sondajele de opinie . În general, îi privea ca pe niște oameni care îi solicită favoruri personale. „Prinde-l pe Trump în momentul nepotrivit, când are o nemulțumire nouă (adică în majoritatea zilelor) și poate fi destul de lipsit de farmec”, a spus un fost oficial european”.

Tot fostul diplomat european neumit susține că atitudinea lui Trump față de Theresa May s-a schimbat după ce premierul britanic a calculat greșit și a convocat alegeri anticipate în iunie 2017, pierzând majoritatea parlamentară. Mai mult, susține sursa, Trump a spus. în repetate rânduri, că Merkel a fost cel mai puternic lider din Europa până când a permis ca mai mult de un milion de refugiați sirieni să se stabilească în Germania, ceea ce i-a afectat popularitatea.

„L-am auzit peTrump spunând că sunt„ ratate ”, a declarat fostul diplomat european. The Guardian citează, de asemenea, și un fost oficial american care neagă, însă, că Trump i-ar fi spus în față Angelei Merkel că e „proastă” sau Theresei May că este „slabă și lipsită de curaj”.„Nu l-am auzit niciodată spunând asta la telefon”, a spus fostul oficial, descriind stilul lui Trump cu May, Merkel și, de asemenea, președintele francez, Emmanuel Macron, drept „nepoliticos și brusc”, dar nu „abuziv”.

„Când simte că persoana vrea ceva în apelul telefonic, există o vulnerabilitate. Macron a sunat întotdeauna să ceară ceva”. Un fost apropiat al lui Trump, care a cerut și el să-i fie protejată identitatea, spune că Trump are o cu totul alt comportament cu lideri autoritari, precum Xi Jinping, Vladimir Putin sau Recep Tayyip Erdogan „Nu că ar exista o fascinație pentru Putin și Rusia în sine. Este imaginea persoanei în sine și ceea ce reprezintă ”, a spus fostul asistent.

O excepție semnificativă de la regula generală este Benjamin „Bibi” Netanyahu, premierul Israelului, care a solicitat frecvent sprijinul lui Trump, dar a reușit să nu-l enerveze. „Este din cauza stilului lui Bibi”, a spus fostul oficial. „cu Bibi și Erdogan este la fel, au un anumit mod de a cere lucruri. Îl fac să se simtă puternic pentru că îi spun:„Doar tu, mare stăpân, poți face asta!”.