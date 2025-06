Trump anunţă un acord de mare impact cu China: Pământurile rare vor fi furnizate către SUA

Președintele american Donald Trump a exprimat miercuri satisfacția față de un acord de principiu, încheiat în noaptea de marți spre miercuri la Londra, între Statele Unite și China.

Conform declarațiilor sale, acest acord ar facilita furnizarea de pământuri rare către America, iar Trump a subliniat relația "excelentă" dintre cele două națiuni.

"S-a ajuns la un acord cu China, care așteaptă acum aprobarea finală din partea președintelui Xi și a mea", a anunțat Trump pe platforma sa, de socializare. "Pământurile rare vor fi furnizate", a adăugat el. De asemenea, președintele a afirmat: "Ne vom respecta angajamentele, permițând studenților chinezi să vină la universitățile noastre."

Negociatorii americani și chinezi au anunțat, după două zile de discuții la Londra, că au convenit asupra unui "cadru general" pentru reducerea tensiunilor comerciale, lăsând responsabilitatea validării acestuia în mâinile președinților. Aceste întâlniri au avut loc după discuții preliminare din luna mai, care au dus la un acord temporar la Geneva, în Elveția, pentru diminuarea tarifelor vamale reciproce.

Vicepremierul chinez, He Lifeng, principalul negociator comercial cu Statele Unite, a subliniat importanța "consolidării cooperării" bilaterale, conform presei de stat. Pământurile rare din China au fost un subiect central al negocierilor, având în vedere că Statele Unite doresc să crească volumul acestor metale strategice, considerat insuficient de Casa Albă.

