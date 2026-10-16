Poliția Locală Sector 6 le-a solicitat firmelor de închiriere a trotinetelor electrice să blocheze circulația acestora în mai multe parcuri și să impună o viteză maximă de 15 km/h pe anumite artere din sector. Măsurile au fost înaintate după ce locuitorii au semnalat probleme, iar folosirea necorespunzătoare a trotinetelor a provocat incidente.

Restricțiile se aplică în parcurile Drumul Taberei, ANL – Constantin Brâncuși, Liniei, Tudor Vladimirescu, Timișoara nr. 10, Păcii, Crângași, Marin Preda, Nicolae Filimon și 9 Mai. Interdicția vizează și zona Digului Lacului Morii.

Decizia urmărește reducerea riscurilor pentru pietoni și prevenirea incidentelor în spațiile publice frecventate de locuitori.

Poliția Locală a solicitat și limitarea vitezei trotinetelor electrice la maximum 15 km/h, pe ambele sensuri de circulație, pe anumite tronsoane de pe Drumul Taberei, strada Apusului și bulevardele 1 Mai, Ghencea, Timișoara, Uverturii, Iuliu Maniu și Preciziei.

Bolt a implementat toate măsurile solicitate, atât restricțiile din parcuri și din zonele indicate, cât și limita de viteză pe tronsoanele stabilite de autorități.

Compania Splash a suspendat utilizarea trotinetelor electrice în parcurile și zonele vizate de restricții. Pentru introducerea limitei de 15 km/h, operatorul estimează însă un termen de 30–40 de zile, deoarece este necesară dezvoltarea unei noi funcționalități tehnice.

Poliția Locală Sector 6 va continua demersurile pentru prevenirea incidentelor și protejarea pietonilor. Autoritățile urmăresc ca spațiile publice să poată fi folosite în siguranță de toți locuitorii.

Persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să urmeze și să promoveze un curs de legislație rutieră. Senatul a adoptat proiectul de lege care propune această măsură, cu excepția persoanelor care dețin deja un permis de conducere valabil, indiferent de categoria acestuia.

Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Senat pe 19 mai 2026 și vizează modificarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Proiectul prevede că persoanele care conduc trotinete electrice pe drumurile publice trebuie să promoveze un curs de legislație rutieră. Acesta ar urma să cuprindă regulile de circulație și principiile conduitei preventive aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice.

Obligația nu s-ar aplica persoanelor care au deja un permis de conducere valabil, indiferent de categoria pentru care a fost eliberat.

Proiectul beneficiază de susținerea Guvernului și a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru transporturi și infrastructură. În schimb, Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil.

După adoptarea de către Senat, proiectul legislativ își continuă parcursul parlamentar. Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, trebuie îndeplinite etapele legislative prevăzute de lege.