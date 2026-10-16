Trotinetele electrice nu vor mai putea circula în parcurile din Sectorul 6. Operatorii trebuie să limiteze viteza pe bulevarde
- Mădălina Sfrijan
- 16 octombrie 2026, 18:17
- Autoritățile au interzis trotinetele electrice în mai multe parcuri
- Operatorii trebuie să limiteze viteza la 15 km/h pe principalele artere
- Splash va aplica limita de viteză în cel mult 40 de zile
- Senatul a adoptat proiectul care introduce un curs de legislație rutieră pentru conducătorii de trotinete electrice
- Conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să promoveze un curs rutier
- Guvernul susține inițiativa, dar Consiliul Economic și Social a dat aviz nefavorabil
Poliția Locală Sector 6 le-a solicitat firmelor de închiriere a trotinetelor electrice să blocheze circulația acestora în mai multe parcuri și să impună o viteză maximă de 15 km/h pe anumite artere din sector. Măsurile au fost înaintate după ce locuitorii au semnalat probleme, iar folosirea necorespunzătoare a trotinetelor a provocat incidente.
Autoritățile au interzis trotinetele electrice în mai multe parcuri
Restricțiile se aplică în parcurile Drumul Taberei, ANL – Constantin Brâncuși, Liniei, Tudor Vladimirescu, Timișoara nr. 10, Păcii, Crângași, Marin Preda, Nicolae Filimon și 9 Mai. Interdicția vizează și zona Digului Lacului Morii.
Decizia urmărește reducerea riscurilor pentru pietoni și prevenirea incidentelor în spațiile publice frecventate de locuitori.
Operatorii trebuie să limiteze viteza la 15 km/h pe principalele artere
Poliția Locală a solicitat și limitarea vitezei trotinetelor electrice la maximum 15 km/h, pe ambele sensuri de circulație, pe anumite tronsoane de pe Drumul Taberei, strada Apusului și bulevardele 1 Mai, Ghencea, Timișoara, Uverturii, Iuliu Maniu și Preciziei.
Bolt a implementat toate măsurile solicitate, atât restricțiile din parcuri și din zonele indicate, cât și limita de viteză pe tronsoanele stabilite de autorități.
Splash va aplica limita de viteză în cel mult 40 de zile
Compania Splash a suspendat utilizarea trotinetelor electrice în parcurile și zonele vizate de restricții. Pentru introducerea limitei de 15 km/h, operatorul estimează însă un termen de 30–40 de zile, deoarece este necesară dezvoltarea unei noi funcționalități tehnice.
Poliția Locală Sector 6 va continua demersurile pentru prevenirea incidentelor și protejarea pietonilor. Autoritățile urmăresc ca spațiile publice să poată fi folosite în siguranță de toți locuitorii.
Senatul a adoptat proiectul care introduce un curs de legislație rutieră pentru conducătorii de trotinete electrice
Persoanele care folosesc trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să urmeze și să promoveze un curs de legislație rutieră. Senatul a adoptat proiectul de lege care propune această măsură, cu excepția persoanelor care dețin deja un permis de conducere valabil, indiferent de categoria acestuia.
Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Senat pe 19 mai 2026 și vizează modificarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Conducătorii de trotinete electrice ar putea fi obligați să promoveze un curs rutier
Proiectul prevede că persoanele care conduc trotinete electrice pe drumurile publice trebuie să promoveze un curs de legislație rutieră. Acesta ar urma să cuprindă regulile de circulație și principiile conduitei preventive aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice.
Obligația nu s-ar aplica persoanelor care au deja un permis de conducere valabil, indiferent de categoria pentru care a fost eliberat.
Guvernul susține inițiativa, dar Consiliul Economic și Social a dat aviz nefavorabil
Proiectul beneficiază de susținerea Guvernului și a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru transporturi și infrastructură. În schimb, Consiliul Economic și Social a emis un aviz nefavorabil.
După adoptarea de către Senat, proiectul legislativ își continuă parcursul parlamentar. Pentru ca noile reguli să intre în vigoare, trebuie îndeplinite etapele legislative prevăzute de lege.