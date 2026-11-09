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Trenurile din România, mai lente decât acum 35 de ani. Ce spune șeful CFR despre degradarea căilor ferate

Trenurile din România, mai lente decât acum 35 de ani. Ce spune șeful CFR despre degradarea căilor ferateTren. Sursa foto: Facebook/CFR
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Din cuprinsul articolului

Călătoriile cu trenul în România durează astăzi mai mult decât în perioada de dinainte de 1989. Degradarea infrastructurii feroviare, provocată de lipsa fondurilor suficiente pentru întreținere și reparații, a dus la creșterea timpilor de parcurs și la reducerea confortului pentru pasageri. Situația a fost recunoscută de Ion Simu, directorul general al CFR SA, care a explicat și de ce compania nu reușește să acopere toate lucrările necesare.

De ce circulă trenurile mai încet decât înainte de 1990

Diferențele dintre durata călătoriilor de acum și cele din urmă cu câteva decenii au fost aduse în discuție la o conferință de presă. Întrebat despre viteza trenurilor și timpul necesar pentru parcurgerea rutelor, Ion Simu a confirmat că înainte de 1989, dar și în primii ani de după Revoluție, transportul feroviar era mai rapid.

Directorul CFR SA a explicat că principala cauză este finanțarea insuficientă pentru lucrările de întreținere a căii ferate.

„Este adevărat ce spuneți. Înainte de ’89 și chiar după, durata de parcurs pentru un tren de la o destinație la alta era mult mai mică, pentru că întreținerea infrastructurii feroviare înseamnă bani. Bani pe care noi îi cerem an de an de la bugetul statului”, a declarat directorul CFR SA.

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cale ferata

cale ferata / sursa foto: dreamstime.com

CFR SA primește mai puțin de jumătate din banii solicitați

Potrivit lui Ion Simu, fondurile alocate anual de la bugetul de stat pentru întreținerea infrastructurii feroviare reprezintă mai puțin de jumătate din necesarul solicitat de companie.

Lipsa finanțării suficiente a afectat treptat starea căii ferate, iar consecințele se resimt în circulația trenurilor. Timpii de călătorie au crescut, iar condițiile oferite pasagerilor s-au deteriorat.

„An de an, alocarea de la bugetul statului pentru întreținere este sub 50%. În aceste condiții, s-a deteriorat infrastructura an de an, ceea ce a condus la durate mari de parcurs și la un disconfort al călătorilor”, a explicat Ion Simu.

Investiții de peste 24 de miliarde de lei în infrastructura feroviară

În prezent, CFR SA are în derulare proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare cu o valoare totală de peste 24 de miliarde de lei, fără TVA.

Lucrările vizează îmbunătățirea rețelei feroviare, însă intervențiile de pe șine influențează temporar circulația trenurilor. Pe tronsoanele unde se desfășoară lucrări, viteza de deplasare poate fi redusă, iar durata călătoriilor poate crește.

Ion Simu a explicat că nu pot fi realizate simultan lucrări ample de modernizare și menținute viteze ridicate de circulație.

„Nu se poate să și lucreze, și să se meargă rapid cu trenul”, a afirmat directorul CFR SA.

Acesta a mai arătat că fondurile europene reprezintă una dintre cele mai sigure surse de finanțare pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Între timp, asigurarea banilor necesari pentru întreținerea curentă a rețelei rămâne o problemă pentru companie.

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