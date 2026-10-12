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Trei muncitori români au murit în Portugalia. Ce au descoperit autoritățile într-o vilă de lux

Trei muncitori români au murit în Portugalia. Ce au descoperit autoritățile într-o vilă de luxSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Trei muncitori români, cu vârste de 21, 24 și 40 de ani, au murit în timpul unor lucrări de hidroizolație efectuate la o proprietate privată din Quinta do Lago, în regiunea Algarve din Portugalia. Bărbații au fost găsiți fără viață într-un rezervor de apă, iar alte trei persoane au avut nevoie de asistență medicală.

Potrivit informațiilor comunicate agenției Lusa de Garda Națională Republicană (GNR), cei trei bărbați au fost descoperiți fără semne vitale în interiorul instalației. Autoritățile nu au stabilit deocamdată împrejurările în care s-au produs decesele.

Trei muncitori români, găsiți fără viață într-un rezervor de apă

Serviciile de urgență din Portugalia au fost alertate luni, la ora locală 12:53, după producerea accidentului. La proprietatea unde lucrau românii au intervenit 30 de membri ai echipelor de salvare, inclusiv pompieri și personal medical, cu 13 autospeciale și alte vehicule de intervenție.

Salvatorii au efectuat manevre de resuscitare în încercarea de a-i salva pe cei trei muncitori, însă eforturile nu au avut rezultat. Decesele au fost confirmate la locul incidentului.

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Bărbații aveau 21, 24 și 40 de ani, potrivit informațiilor transmise de serviciile portugheze de urgență. Alte trei persoane, cu vârste cuprinse între 50 și 52 de ani, au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Conform publicațiilor portugheze, acestea au refuzat ulterior transportul la spital.

Nu au fost comunicate informații despre simptomele prezentate de cele trei persoane sau despre o eventuală expunere la aceleași condiții în care au fost găsite victimele.

Suspiciuni de intoxicație. Autoritățile portugheze au deschis o anchetă

Cauza morții celor trei români nu a fost stabilită oficial, însă primele informații apărute în presa portugheză indică posibilitatea unei intoxicații. Inițial, unele publicații au relatat că accidentul s-ar fi petrecut într-o fosă septică. Ulterior, autoritățile au clarificat că muncitorii se aflau într-un rezervor de apă, unde desfășurau lucrări de hidroizolație.

În cazul unor intervenții de acest tip pot exista riscuri asociate substanțelor chimice utilizate și acumulării vaporilor în spații închise. Lipsa unei cantități suficiente de oxigen reprezintă, de asemenea, un posibil pericol.

Niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost însă confirmată drept cauză a accidentului. Garda Națională Republicană continuă cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat în interiorul rezervorului. Totodată, Autoritatea pentru Condițiile de Muncă din Portugalia (ACT) a fost sesizată pentru verificarea condițiilor în care erau executate lucrările și a respectării normelor de protecție a muncii.

Până luni seară, autoritățile nu comunicaseră identitățile victimelor, numele companiei angajatoare sau rezultatele unor eventuale examinări medico-legale. Nu au fost anunțate nici concluzii privind posibile încălcări ale normelor de securitate.

Quinta do Lago

Quinta do Lago. Sursă foto: Unsplash

Tragedia s-a produs într-o zonă exclusivistă din Algarve

Accidentul a avut loc în Quinta do Lago, una dintre zonele rezidențiale și turistice de lux din regiunea Algarve. Localitatea este cunoscută pentru proprietățile exclusiviste, vilele și terenurile de golf, fiind frecventată de persoane cu venituri ridicate.

Cei trei muncitori români efectuau lucrări la un rezervor de apă care aparținea unei locuințe private din această zonă. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații despre proprietarul imobilului sau despre contractul în baza căruia firma de construcții realiza intervenția.

Investigația autorităților portugheze va urmări să stabilească materialele folosite pentru hidroizolație, condițiile de ventilație din interiorul rezervorului și măsurile de protecție puse la dispoziția muncitorilor.

Aceste aspecte urmează să fie verificate, fără ca autoritățile să fi confirmat până în prezent existența unor nereguli.

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