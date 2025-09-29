Transnistria a votat masiv Blocul Patriotic. PAS, la mare distanță

Blocul electoral pro-rus, Blocul Patriotic se, află pe primul loc în preferințele alegătorilor din Transnistria, conform rezultatelor preliminare publicate după procesarea a peste 83% din procesele-verbale. Pe următoarele poziții se clasează Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul Alternativa, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, citate de agenția IPN.

Rezultatele provin din cele 12 secții de vot deschise pentru cetățenii moldoveni din stânga Nistrului.

După centralizarea a peste 83% dintre procesele-verbale, Blocul Electoral Patriotic (BEP) conduce detașat în rândul alegătorilor din regiunea transnistreană, cu un scor de 53,13% din voturi. Pe locul al doilea se situează Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut 29,78%, fiind urmat de Blocul Alternativa, cu 9,26% din sufragii, potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală.

Rezultatele preliminare arată că restul formațiunilor politice au înregistrat scoruri modeste în regiune. Partidul Nostru a acumulat 2,82% din voturi, în timp ce Partidul Democrația Acasă a fost susținut de 1,92% dintre alegători. Pentru ceilalți concurenți electorali au votat mai puțin de 50 de persoane din stânga Nistrului, indicând o polarizare clară a opțiunilor politice în favoarea blocului pro-rus.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a declarat duminică, după exercitarea votului, că autoritățile au documentat mai multe incidente în contextul alegerilor parlamentare. Șeful Guvernului a dat asigurări că instituțiile statului sunt mobilizate pentru a garanta un proces electoral corect, sigur și transparent.

Prim-ministrul a menționat că autoritățile au identificat și mai multe tentative de organizare a grupurilor de cetățeni din stânga Nistrului, care ar fi fost încurajați să se deplaseze spre secțiile de votare din România. Aceste acțiuni sunt analizate de instituțiile de securitate, în contextul suspiciunilor privind posibile influențe externe asupra procesului electoral.

Totodată, Poliția Națională din Republica Moldova a anunțat, duminică seară, că deține informații despre intențiile unor grupuri de persoane de a provoca dezordini și destabilizări în Chișinău. Potrivit autorităților, acțiunile ar urma să aibă loc începând din noaptea de duminică spre luni, în cadrul unui protest deja anunțat în capitală, fiind luate măsuri suplimentare de ordine publică pentru a preveni eventuale incidente.

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat în cursul zilei de duminică și reținerea a trei persoane în cadrul unei anchete penale care vizează pregătirea unor dezordini în masă. Printre suspecți s-au aflat doi frați despre care poliția afirmă că ar fi angajați ai structurilor de forță din regiunea separatistă transnistreană. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi avut un rol central în planificarea și coordonarea unor acțiuni menite să destabilizeze ordinea publică în Chișinău.

Cei doi bărbați sunt considerați principalii lideri ai rețelei implicate, responsabili de supravegherea grupurilor participante și de asigurarea logisticii necesare pentru desfășurarea protestelor violente. Ancheta arată că aceștia au primit sprijin financiar și operațional din afara țării, în scopul amplificării tensiunilor sociale înainte și după alegerile parlamentare.

Perchezițiile efectuate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu trupele speciale „Fulger”, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurori, au dus la descoperirea unor materiale pirotehnice și inflamabile. Acestea urmau să fie folosite pentru a provoca panică și haos în rândul manifestanților și pentru a compromite caracterul pașnic al protestelor programate în capitală.