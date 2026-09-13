România are nevoie de desemnarea rapidă a unui candidat pentru funcția de premier, în condițiile în care țara se află de patru luni fără un guvern cu puteri depline, susține fostul președinte Traian Băsescu. El consideră că următorul Executiv ar putea obține votul Parlamentului, dacă președintele Nicușor Dan va face o nominalizare.

Traian Băsescu a criticat modul în care este gestionată criza politică și a susținut că președintele Nicușor Dan trebuie să își exercite atribuția constituțională de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Fostul șef al statului a comentat și informațiile potrivit cărora la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, s-ar fi discutat despre viitorul politic al României și despre formarea unui nou guvern.

„Nu cred că problema guvernului a fost ce s-a discutat între periniță, dansul miresei și plata darului. Nu cred că astea au fost prioritățile. Dacă guvernarea era o prioritate, o rezolvau înainte de nuntă”, a spus fostul președinte.

Băsescu a amintit că România nu are, de patru luni, un guvern cu puteri depline, după demiterea Guvernului Bolojan. El a susținut că Nicușor Dan nu a mai făcut o nouă nominalizare pentru funcția de premier după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea.

„Numai că aici avem marea problemă a unei atitudini care, după părerea mea, nu are nimic comun cu o atitudine responsabilă. Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern? Cum poți să nu execuți atribuțiunea constituțională? Să desemnezi un candidat, sigur, încercând să desemnezi un candidat cu șanse să formeze un guvern. Dar trebuie să o faci. Constituția nu îți dă dreptul ție ca președinte”, a afirmat Traian Băsescu.

Traian Băsescu a explicat că președintele nu ar trebui să aștepte ca formațiunile politice să anunțe public câți parlamentari ar susține fiecare variantă de premier.

„Mă refer la mine, nu dau lecții nimănui, doar mă refer la experiența mea. În momentul în care trebuie să desemnezi un candidat pentru funcția de premier, nu ai dreptul să spui partidelor, ia veniți să vedem ce număr de voturi aveți fiecare. În primul rând, Constituția vorbește despre vot secret, nu am cum să-l fac public înainte de a exercita votul și, în al doilea rând, niciodată nu știi, față de estimări, cum se va vota”, a declarat Băsescu.

În opinia sa, desemnarea unui candidat trebuie făcută chiar și atunci când nu există certitudinea că acesta va obține sprijinul necesar în Legislativ.

Fostul președinte consideră că un al doilea guvern propus ar putea trece de Parlament, deoarece aleșii nu și-ar dori să provoace o nouă criză politică și să intre într-o campanie electorală cu mai bine de doi ani înaintea alegerilor legislative.

„Eu, spre exemplu, sunt unul dintre cei care cred că cel de-al doilea guvern o să treacă. Dintr-un motiv simplu, mai sunt doi ani și vreo câteva luni până la alegerile legislative. Păi ce parlamentar are chef să meargă acum în campanie când mai are doi ani și ceva de mandat? Deci cred că o să treacă guvernul, numai să se hotărască domnul președinte să desemneze un premier”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu a lansat critici și la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a folosit „toate tertipurile” pentru a rămâne în funcție după demiterea Guvernului.

„Acum, toată lumea, sigur, și eu îl acuz pe Bolojan că a aplicat toate tertipurile ca să rămână în continuare premier cu un guvern destituit de Parlament, în condițiile în care a depășit și perioada de 45 de zile de interimat. Deci, în niște condiții extrem de rele, el a preferat să blocheze orice soluție politică”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul președinte a susținut însă că Bolojan are obligația de a rămâne la Palatul Victoria până la instalarea unui nou premier.

„Dar, până la urmă, există o mare realitate constituțională. El stă până vine următorul premier. El are obligația politică să rămână până când predă următorului premier Palatul Victoria. El nu e în situația președintelui. Președintele nu are termen de grație, nu are 45 de zile, președintele are termen fix”, a declarat Băsescu.

Traian Băsescu a comentat și scenariul în care lipsa unei soluții politice ar putea duce la numirea succesivă a unor premieri interimari.

„Cum ar fi acum ca președintele să trebuiască să desemneze un interimar pentru un interimar? Pentru că nu poate desemna decât cu premier interimar. Adică am fi în lumea ridicolului”, a spus fostul președinte.

El a mai afirmat că Ilie Bolojan „încurcă soluțiile de rezolvare a crizei” și că și-ar fi schimbat poziția în privința formării unui guvern.

„S-a răzgândit după ce a respins guvernul de tehnocrați în prima fază, guvernul Tomac”, iar în prezent susține „guvernul tehnocrat, în condițiile în care, până ieri, avea un candidat, îl voia pe Siegfried Mureșan premier”.

„Deci omul ăsta și-a modelat poziția în așa fel încât tot timpul să blocheze orice soluție de soluționarea crizei fără AUR”, a mai spus Băsescu.