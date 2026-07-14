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Tragedie lângă Vârful Caraiman. Un turist din București a murit pe munte

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Tragedie lângă Vârful Caraiman. Un turist din București a murit pe munteSalvamont / Sursa foto: facebook
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Din cuprinsul articolului

Un turist în vârstă de 64 de ani, din București, a murit marți, 14 iulie, după ce a intrat în stop cardio-respirator în apropierea Vârfului Caraiman, potrivit Salvamont Prahova.

Salvatorii montani au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat.

Incidentul s-a produs în Munții Bucegi, iar echipa Salvamont aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a intervenit rapid. Potrivit Salvamont Prahova, acesta este al șaselea deces înregistrat în zona montană de la începutul anului.

Salvamontiștii au folosit defibrilatorul

Bărbatul de 64 de ani a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla în apropierea Vârfului Caraiman. Salvatorii montani ajunși la fața locului au început imediat protocolul de resuscitare.

În încercarea de a-i salva viața, aceștia au folosit inclusiv defibrilatorul. Eforturile echipei de intervenție nu au avut însă rezultatul dorit.

„Din păcate, astăzi am înregistrat al șaselea deces în zona montană din acest an. Un turist în vârstă de 64 de ani, din București, a intrat în stop cardio-respirator în apropiere de Vârful Caraiman”, a transmis Salvamont Prahova.

salvamont

salvamont / sursa foto: Salvamont Prahova

Reprezentanții serviciului de salvare montană au precizat că echipa aflată de serviciu pe Platoul Bucegi a ajuns rapid la victimă și a aplicat procedurile de urgență.

Medicul din Dispeceratul medical a declarat decesul

După manevrele de resuscitare, salvatorii montani au transmis situația victimei către Dispeceratul medical.

„În baza celor relatate de salvatorii montani prezenți la fața locului, medicul de serviciu din Dispeceratul medical a declarat decesul”, a precizat Salvamont Prahova.

Trupul neînsuflețit al turistului urmează să fie evacuat terestru din zona montană și predat Institutului de Medicină Legală.

Salvamont Prahova a transmis condoleanțe familiei bărbatului.

Al șaselea deces înregistrat pe munte în acest an

Potrivit datelor comunicate de Salvamont Prahova, moartea turistului de 64 de ani reprezintă al șaselea deces produs în zona montană de la începutul anului.

Incidentul are loc la scurt timp după un grav accident produs în zona Valea Albișoarei, din Bușteni. Patru persoane care practicau alpinismul s-au prăbușit aproximativ zece metri după ruperea unei corzi de asigurare.

Victimele au căzut într-o zonă greu accesibilă. O femeie în vârstă de 36 de ani a murit, iar ceilalți trei alpiniști au suferit multiple traumatisme.

Pentru salvarea răniților au fost mobilizate elicoptere SMURD și un elicopter Black Hawk. Doi dintre alpiniști au fost transportați la spitale din București, iar cea de-a treia victimă a fost dusă la o unitate medicală din Brașov.

În cazul accidentului din Valea Albișoarei, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Moartea turistului din București ridică la șase numărul deceselor înregistrate în zona montană în acest an, potrivit Salvamont Prahova.

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