Arbitrul olandez Rob Dieperink a murit la vârsta de 38 de ani, la doar câteva săptămâni după ce FIFA l-a retras de pe lista oficialilor desemnați pentru Cupa Mondială. Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) a confirmat decesul, însă cauza morții nu a fost făcută publică.

Dieperink fusese selectat pentru a îndeplini rolul de arbitru asistent video (VAR) la turneul final din această vară, însă în luna mai FIFA a decis să îl retragă din competiție, în contextul unei anchete desfășurate de Poliția Metropolitană din Londra.

Arbitrul fusese arestat în luna aprilie, după ce autoritățile britanice au primit o sesizare privind o presupusă agresiune sexuală asupra unui adolescent.

Potrivit Poliției Metropolitane, ancheta a inclus analiza imaginilor de supraveghere și examinarea dispozitivelor digitale, însă procurorii au concluzionat că probele nu sunt suficiente pentru continuarea urmăririi penale.

„Ofiţerii au finalizat o anchetă amănunţită şi au analizat toate probele disponibile, inclusiv colectarea de camere de supraveghere şi examinarea dispozitivelor digitale. În urma acestor anchete, au concluzionat că pragul de probă nu a fost îndeplinit. Nu se vor lua alte măsuri”, a transmis Poliția Metropolitană.

După ce FIFA a decis să îl retragă de la Cupa Mondială, Rob Dieperink a susținut că este nevinovat și că a colaborat permanent cu autoritățile. „Mă întristează foarte mult că am fost acuzat pe nedrept”, declara arbitrul într-un interviu acordat publicației De Telegraaf.

El preciza că a oferit toate informațiile solicitate atât poliției, cât și FIFA, UEFA și Federației Olandeze de Fotbal.

„De la început, am cooperat pe deplin în ancheta poliţiei şi, de asemenea, am oferit imediat o deschidere deplină către FIFA, UEFA şi KNVB. Sunt recunoscător pentru sprijinul pe care l-am primit din partea KNVB şi pentru modul în care au gestionat acest caz. Este păcat că FIFA a decis să nu mă mai numească pentru Cupa Mondială, desigur că sunt dezamăgit de asta”, afirma Dieperink.

După anunțul decesului, KNVB a transmis un mesaj de condoleanțe și a subliniat că lumea fotbalului pierde unul dintre arbitrii apreciați ai Olandei.

„Cu Rob, pierdem un arbitru foarte apreciat, dar mai presus de toate un coleg amabil şi dedicat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa, prietenii şi toţi cei care l-au ţinut drag. Le dorim multă putere şi sprijin în gestionarea acestei mari pierderi”, a transmis Federația Olandeză de Fotbal.

Rob Dieperink arbitra în Eredivisie din 2017 și era unul dintre arbitrii VAR ai UEFA. El a făcut parte din brigăzile de arbitri de la Euro 2024 și a fost delegat inclusiv la partida dintre Crystal Palace și Fiorentina din Europa Conference League, disputată pe 9 aprilie.