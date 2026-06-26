Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a rămas sub nivelul obișnuit vineri, la doar câteva ore după ce o navă operată de compania taiwaneză Evergreen Marine a fost lovită în apropierea coastelor Omanului, într-un incident pe care oficiali americani îl atribuie Iranului, potrivit informațiilor furnizate de agenția Reuters.

Datele de monitorizare a navelor arată că, deși unele petroliere au continuat să tranziteze una dintre cele mai importante rute comerciale pentru exporturile mondiale de petrol, circulația este încă afectată de tensiunile din regiune.

Situația este importantă deoarece Strâmtoarea Ormuz reprezintă principalul coridor de transport pentru o mare parte din exporturile de țiței din Golf.

Potrivit analizelor realizate de Kpler, doar 13 petroliere au traversat Strâmtoarea Ormuz în ambele sensuri vineri, comparativ cu 24 joi și 27 miercuri. Acesta este un recul după creșterea temporară înregistrată odată cu încetarea ostilităților dintre Statele Unite și Iran.

Înaintea izbucnirii conflictului, media zilnică era de aproximativ 125 de nave care traversau această rută strategică.

Date separate furnizate de AXSMarine arată că, pe 24 iunie, au fost înregistrate 62 de traversări totale, inclusiv nave cargo și vrachiere. Chiar și acest nivel reprezintă doar 53% din traficul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Compania taiwaneză Evergreen Marine a confirmat că una dintre navele sale a fost lovită de un „obiect necunoscut” în apropierea Omanului. Reuters a relatat anterior, citând oficiali americani, că nava ar fi fost atacată de forțe iraniene.

În urma incidentului, Organizația Maritimă Internațională, prin programul voluntar coordonat sub egida ONU pentru evacuarea navelor și a echipajelor blocate în Golf, a suspendat temporar operațiunile de asistență.

Jakob Larsen, director pentru siguranță și securitate al asociației internaționale BIMCO, a declarat că atacul reprezintă un obstacol în reluarea traficului normal prin Strâmtoarea Ormuz.

„Atacul reprezintă un pas înapoi în planurile de evacuare a navelor și de reluare a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, deși este de așteptat ca unele traversări să continue”, a afirmat acesta.

Larsen a adăugat că reluarea în siguranță a navigației depinde de existența unor acorduri clare între Statele Unite și Iran privind circulația maritimă în zonă.

Viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz nu poate fi garantată fără coordonare cu autoritățile de la Teheran.

În ciuda tensiunilor, mai multe petroliere de mare capacitate au intrat vineri în Golful Persic pentru încărcarea de țiței. Datele LSEG și MarineTraffic indică faptul că cel puțin patru petroliere, dintre care trei de tip VLCC (Very Large Crude Carrier), au continuat operațiunile comerciale. Fiecare dintre aceste nave poate transporta până la două milioane de barili de petrol.

Totodată, două superpetroliere au intrat în strâmtoare pentru încărcarea petrolului iranian, iar un alt petrolier a părăsit zona transportând aproximativ două milioane de barili prin partea omană a Strâmtorii Ormuz.

În paralel, piețele petroliere au reacționat pozitiv la perspectiva unei normalizări treptate a aprovizionării. Prețul petrolului a scăzut cu peste 3% vineri și se îndreaptă spre cea mai mare pierdere săptămânală din ultimele luni, pe fondul diminuării temerilor privind întreruperea livrărilor.

De asemenea, Arabia Saudită a reluat încărcările de petrol în porturile din Golf, contribuind la creșterea disponibilității exporturilor.