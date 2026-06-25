Strâmtoarea Ormuz rămâne un mare punct nevralgic. Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au lansat un avertisment dur cu privire la tranzitul prin această zonă strategică. Teheranul condiționează orice traversare de obținerea unei autorizații prealabile și amenință cu măsuri radicale vasele care nu se supun noilor reguli, notează AFP.

Această mișcare de forță vine în contextul în care Iranul încearcă să impună o serie de redevențe financiare care nu existau înaintea izbucnirii conflictului armat.

În paralel cu demonstrația de forță a Teheranului, secretarul de Stat american, Marco Rubio, efectuează un turneu diplomatic de urgență în Orientul Mijlociu. Obiectivul principal al oficialului de la Washington este de a oferi garanții ferme statelor din regiunea Golfului Persic că Statele Unite le vor proteja interesele economice și de securitate în cadrul negocierilor complexe purtate cu partea iraniană.

Statutul și viitorul Strâmtorii Ormuz reprezintă în continuare unul dintre cele mai sensibile puncte de divergență în negocierile diplomatice dintre Teheran şi Washington. Această cale navigabilă crucială pentru comerțul internațional a fost blocată de facto de către forțele iraniene pe durata războiului recent din Orientul Mijlociu.

Mărul discordiei actual îl reprezintă taxele pe care Iranul dorește să le aplice transportatorilor maritime, inițiativă respinsă categoric de Statele Unite. Washingtonul argumentează că este vorba despre o cale navigabilă internaţională, chiar dacă apele strâmtorii se află în imediata vecinătate a coastelor iraniene şi ale Sultanatului Oman.

Poziția armatei ideologice de la Teheran rămâne însă inflexibilă și extrem de autoritară în privința controlului traficului maritim. „Singura rută autorizată de trecere prin Strâmtoarea Ormuz este cea stabilită de către Republica Islamică Iran”, subliniază Gardienii Revoluţiei.

Comandamentul iranian avertizează că regulile jocului s-au schimbat și că nu va tolera nicio abatere de la noul culoar de navigație stabilit de-a lungul coastelor sale. Strâmtoarea Ormuz este o fâșie îngustă de apă, cu o lățime de aproximativ 30 de kilometri, ceea ce face ca orice incident să poată bloca instantaneu transportul global de hidrocarburi.

Orice traversare fără autorizaţie din partea Iranului este „inacceptabilă şi periculoasă” şi va fi vizată prin „măsuri adecvate”, ameninţă într-un comunicat armata ideologică.

Prin acest mesaj, Gardienii Revoluţiei denunţă „anunţarea de către unele autorităţi a unei noi rute maritime”, reiterând faptul că singura trecere legală acceptată de Teheran este cea aflată sub controlul său direct. Cu toate acestea, documentele diplomatice anterioare arată că există nuanțe înțelegerilor preliminare. Un protocol al unui acord între Teheran şi Washington în vederea încheierii Războiului din Iran prevede ca trecerea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz să aibă loc fără taxe „pe o perioadă de doar 60 de zile”.

În protocol se arată că „Republica Islamică Iran va da dispoziţii, desfăşurând cele mai bune eforturi, pentru a asigura securitatea trecerii navelor comerciale”.

Pentru a contracara presiunile Iranului, secretarul de Stat american Marco Rubio desfășoară o activitate diplomatică intensă. Oficialul de la Washington a ajuns în Bahrain, participând la o reuniune de urgență a Consiliului Cooperării de la Golf. Turneul său regional are rolul de a calma spiritele printre aliații tradiționali ai SUA, care se tem de consecințele unui compromis nefavorabil cu Teheranul.

Anterior, în timpul vizitei sale în Kuwait, șeful diplomației de la Washington a adoptat un ton extrem de conciliant și transparent față de partenerii regionali. Marco Rubio a dat asigurări că Statele Unite vor „să discute cu ele despre fiecare decizie luată care priveşte” negocierile în curs cu Teheranul.

Monarhiile din Golful Persic au fost profund afectate de Războiul din Iran, un conflict declanșat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel. Pe teritoriul acestor țări funcționează baze militare americane strategice, care au devenit ținte directe pentru atacurile cu rachete şi drone lansate de Iran în semn de represalii.

Conștient de vulnerabilitatea partenerilor săi, Marco Rubio a trecut mai întâi prin Abu Dhabi, unde l-a asigurat personal pe preşedintele Emiratelor Arabe Unite de angajamentul total al Washingtonului în favoarea securităţii acestei țări, înainte de a-și continua discuțiile decisive din Bahrain.