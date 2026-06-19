Marii operatori aerieni cu sediul în Orientul Mijlociu își reiau activitatea normală în mod discret, după ce conflictul recent a perturbat grav rutele comerciale. Atacurile lansate cu rachete și drone iraniene impuseseră anterior închiderea mai multor aeroporturi și modificarea culoarelor de zbor din zona Golfului, conform Reuters.

Informațiile oferite de platforma de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24 arată că volumul de zboruri operate de marile companii din Golf a atins deja aproximativ 82% din valoarea înregistrată pe 27 februarie, chiar în ziua precedentă izbucnirii ostilităților. Companii precum Gulf Air și Kuwait Airways au reușit chiar să depășească pragul de 100% în ultimele zile.

În ceea ce privește principalii trei mari jucători din regiune, Emirates, Qatar Airways și Etihad, aceștia funcționează în prezent la o capacitate de peste sau aproape de 90% față de perioada de dinaintea conflictului. Această evoluție reprezintă un salt major, având în vedere că în urmă cu o lună Etihad și Qatar Airways operau la doar 40%-50% din capacitate. Emirates, care a alocat resurse financiare importante pentru a menține zborurile active, a rămas constant la un nivel mai ridicat.

Această redresare rapidă este strâns legată de evoluțiile diplomatice de la mijlocul săptămânii. Președinții din Statele Unite și Iran au semnat, prin procedură de la distanță, un memorandum de înțelegere prin care se stabilește oprirea ostilităților. Documentul prevede, de asemenea, eliminarea blocadei instituite de americani asupra porturilor din Iran și reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz.

Sistarea tranzitului prin această arteră maritimă esențială, prin care este transportată de obicei o cincime din producția globală de țiței, provocase o majorare explozivă a prețurilor la petrol. Totuși, odată cu anunțul oficial privind înțelegerea dintre Washington și Teheran, cotațiile petrolului au înregistrat o scădere bruscă începând de luni.

În acest nou context, perspectivele financiare și operaționale pentru operatorii din Golf s-au îmbunătățit considerabil. James Halstead, specialist în cadrul Aviation Strategy, a explicat că încetarea conflictului va permite deblocarea spațiului aerian regional, oferind companiilor posibilitatea de a-și relua integral activitatea. În perioada de criză, atacurile cu drone transformaseră radical zborurile, impunând ocoluri mari din motive de securitate și restrângând opțiunile la doar câteva coridoare sigure.

În timp ce marile companii din regiune își reiau activitatea, mulți operatori din Europa și Asia au preferat să mențină suspendarea curselor în această zonă, o parte din avertismente fiind încă în vigoare. La nivel guvernamental, Australia a decis recent să relaxeze recomandările de călătorie pentru unele state din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) a ales să nu modifice deocamdată alertele emise, din cauza riscurilor reziduale.

Reprezentanții EASA au precizat pentru Reuters că vor analiza noile date geopolitice când vor actualiza recomandările pentru operatori, menționând totodată: "încă este prea devreme pentru a stabili dacă atenuarea escaladării va duce la o reducere susţinută a riscurilor pentru aviaţia civilă".

Statele din regiunea Golfului, recunoscute pentru resursele lor de petrol, au investit masiv în ultimii ani pentru a deveni noduri globale de transport și destinații de top pentru turiști. Fondurile substanțiale au fost direcționate către infrastructură hotelieră, aeroporturi moderne și evenimente de anvergură. Din acest motiv, eliminarea totală a barierelor de zbor va aduce un impuls economic major pentru întreaga zonă.

Cu toate acestea, efectele pe termen lung ale instabilității se resimt în industrie. Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), organizație din care fac parte peste 370 de companii aeriene ce cumulează aproximativ 85% din traficul mondial, a publicat duminică un raport anual cu estimări revizuite. Instituția preconizează un profit net total de 23 de miliarde de dolari în 2026 pentru acest sector, o cifră mult mai mică decât estimarea anterioară de 41 de miliarde de dolari și în scădere față de cele 45 de miliarde de dolari înregistrate în 2025.

Modificarea acestor prognoze arată clar cât de expus este sectorul aviatic la crizele de natură geopolitică și la variațiile de preț ale carburanților. Acest lucru se întâmplă chiar și în condițiile în care dorința oamenilor de a călători rămâne la niveluri ridicate, gradul de ocupare al aeronavelor este mare, iar veniturile totale ale industriei ar urma să depășească 1.100 de miliarde de dolari.

Conform analizelor IATA, cheltuielile totale pentru combustibil ale companiilor aeriene vor urca la aproximativ 350 de miliarde de dolari pe parcursul acestui an, comparativ cu valoarea de 252 de miliarde de dolari din 2025. Astfel, carburantul ajunge să reprezinte aproape o treime din totalul costurilor de funcționare ale operatorilor aerieni.