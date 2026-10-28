Republica Moldova. Șoferii din Republica Moldova ar putea afla în timp real cum se circulă pe drumuri, unde sunt disponibile locuri de parcare și ce condiții întâlnesc pe traseu. În cazul unui accident rutier, un nou sistem ar putea transmite automat o solicitare de intervenție către serviciile de urgență. Facilitățile sunt prevăzute într-un proiect care urmărește dezvoltarea sistemelor inteligente de transport și conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de mobilitate digitală.

Inițiativa prevede crearea unui punct național de acces la informațiile despre transport. Platforma va reuni date utile pentru șoferi, transportatori și alți participanți la trafic. Sistemul va fi conectat la infrastructura națională de schimb de date și, ulterior, la platforme similare din alte state.

Una dintre principalele componente ale proiectului este crearea Punctului Național de Acces. Acesta va funcționa ca o platformă digitală prin care vor putea fi consultate informații relevante despre transport și infrastructura rutieră.

Sistemul va fi interconectat cu MConnect, platforma națională de schimb de date. Într-o etapă ulterioară, acesta ar urma să fie conectat și la sisteme similare din alte țări. Astfel, informațiile despre transport și infrastructură vor putea fi schimbate mai ușor între instituțiile responsabile.

Pentru șoferi, platforma ar urma să ofere date actualizate despre condițiile de circulație și situația de pe drumuri. Aceste informații îi vor ajuta să își planifice mai bine deplasările și să țină cont de eventualele dificultăți întâlnite pe traseu.

Serviciile digitale vor putea fi utile și persoanelor care își organizează călătoriile folosind mai multe mijloace de transport. Accesul la informații integrate ar urma să faciliteze planificarea deplasărilor și coordonarea diferitelor etape ale unei călătorii.

Proiectul vizează și transportatorii de mărfuri. Aceștia ar urma să aibă acces la informații despre parcările sigure destinate camioanelor și despre disponibilitatea locurilor de parcare care pot fi rezervate.

Măsura ar putea simplifica organizarea curselor și planificarea opririlor. Pentru șoferii profesioniști, accesul la informații actualizate despre parcări poate fi important în stabilirea traseului și a perioadelor de odihnă.

Platforma va reuni și informații esențiale privind siguranța rutieră. Accesul la aceste date va fi gratuit, potrivit proiectului. Scopul este ca participanții la trafic să poată afla despre riscurile de pe traseu și să își adapteze deplasările în funcție de situație.

Prin centralizarea informațiilor, autoritățile urmăresc să faciliteze accesul la date utile atât pentru conducătorii auto, cât și pentru operatorii de transport.

O altă componentă importantă este introducerea serviciului interoperabil eCall. Acesta permite transmiterea automată a unei solicitări de ajutor către serviciile de urgență în cazul producerii unui accident rutier.

Tehnologia este concepută pentru a grăbi alertarea echipelor de intervenție. Sistemul poate fi deosebit de util în situațiile în care persoanele implicate într-un accident nu pot solicita singure ajutor.

Prin integrarea acestui serviciu în sistemele inteligente de transport, autoritățile urmăresc să îmbunătățească modul în care sunt semnalate accidentele și să faciliteze intervenția serviciilor competente.

Proiectul nu se limitează însă la introducerea unor noi instrumente digitale. Acesta prevede și reguli privind publicarea informațiilor din domeniul sistemelor inteligente de transport.

Potrivit proiectului, publicarea datelor referitoare la sistemele inteligente de transport va deveni obligatorie. Măsura urmărește să asigure disponibilitatea informațiilor și schimbul acestora între instituțiile responsabile și furnizorii de servicii.

Accesul la date și posibilitatea de a le utiliza în sisteme interoperabile reprezintă elemente importante pentru funcționarea platformei. Acestea ar urma să permită dezvoltarea unor servicii digitale care să răspundă mai bine nevoilor șoferilor și transportatorilor.

În plus, conectarea la platforme similare din alte state ar putea facilita circulația informațiilor dincolo de frontierele Republicii Moldova. Această componentă este relevantă în special pentru transportul internațional de mărfuri și pentru persoanele care călătoresc între mai multe țări.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va coordona politicile în domeniul sistemelor inteligente de transport. Totodată, pe lângă prim-ministru urmează să fie instituit Consiliul Național pentru STI, care va avea rolul de a coordona dezvoltarea acestui domeniu.

Gestionarea Punctului Național de Acces va reveni Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Administrarea tehnică a platformei va fi asigurată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Prin această împărțire a responsabilităților, proiectul urmărește să stabilească un cadru instituțional pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor inteligente de transport.

Inițiativa urmărește digitalizarea serviciilor de transport, îmbunătățirea siguranței rutiere și facilitarea circulației persoanelor și mărfurilor.