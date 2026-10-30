Trafic blocat pe Valea Oltului. Accident cu două autocamioane și un autoturism

Circulația pe DN7 – Valea Oltului a fost blocată vineri dimineață, în zona localității Brezoi, județul Vâlcea, după un accident în care au fost implicate două autocamioane și un autoturism, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. Patru persoane se aflau în vehicule, iar una dintre ele a rămas încarcerată, fiind ulterior extrasă de pompieri. Cu câteva ore înainte, două femei au murit într-un alt accident produs pe același drum, în apropierea localității Lazaret, județul Sibiu.

Evenimentul rutier s-a produs în zona kilometrului 208+900, în apropierea localității Goloțreni. La locul accidentului au intervenit echipaje de salvare, iar circulația a fost blocată în timpul intervenției.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a mobilizat mai multe echipaje pentru acordarea asistenței medicale și extragerea persoanei rămase blocată într-unul dintre vehicule. Potrivit informațiilor transmise de instituție, în accident au fost implicate patru persoane, iar una dintre acestea a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. Victima era conștientă în momentul în care salvatorii au ajuns la locul evenimentului.

„La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de descarcerare, o ambulanță SMURD și două ambulanțe SAJ.

La sosirea echipajelor operative, s-a constatat că în accident au fost implicate patru persoane, dintre care una a rămas încarcerată, fiind conștientă.

Intervenția promptă și efortul susținut al pompierilor militari au făcut posibilă extragerea în siguranță a persoanei încarcerate, aceasta fiind predată, în stare de conștiență, echipajului SAJ, pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate”, anunță ISU Vâlcea. După descarcerare, persoana a fost preluată de personalul medical pentru evaluarea stării de sănătate și acordarea îngrijirilor necesare.

Accidentul de la Brezoi a avut loc la numai câteva ore după un alt eveniment rutier grav, produs tot pe DN7, în județul Sibiu. În jurul orei 01:00, două femei și-au pierdut viața în urma unui accident înregistrat în apropierea localității Lazaret. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, în eveniment au fost implicate opt persoane.

La sosirea echipajelor medicale, două femei au fost găsite în stop cardio-respirator. Salvatorii au început manevrele de resuscitare, însă victimele nu au răspuns intervenției. ISU Sibiu a transmis că, în urma accidentului, un tânăr de 21 de ani a avut nevoie de transport la spital.

„Două femei au fost găsite în Stop cardio-respirator și s-au început manevrele de resuscitare, dar din păcate s-a declarat decesul acestora, ele nerăspunzând manevrelor aplicate.

Un tânăr de 21 de ani cu mai multe traumatisme și contuzii a fost transportat la UPU Sibiu de către echipajul SAJ cu medic. Celelalte persoane au refuzat transportul la spital”, anunță ISU Sibiu. Celelalte cinci persoane implicate în accidentul de la Lazaret nu au solicitat transportul la o unitate medicală.

Cele două accidente s-au produs în zone diferite ale DN7, la un interval de câteva ore. În cazul evenimentului de la Brezoi, circulația a fost blocată pe ambele sensuri, în timp ce echipajele de intervenție au acționat la fața locului.