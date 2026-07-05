Două persoane au fost grav rănite duminică seară, după ce au fost lovite de un autoturism în timp ce traversau Drumul Național 1, în stațiunea prahoveană Bușteni, potrivit Infotrafic.

În urma impactului extrem de violent, victimele au rămas în stare de inconștiență, iar circulația rutieră pe una dintre cele mai aglomerate artere din țară a fost complet oprită.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe DN1, în zona stațiunii Bușteni, unde un autoturism a acroșat doi pietoni care se aflau în traversarea șoselei.

„În urma impactului, a rezultat rănirea acestora, care în prezent sunt inconştienţi”, au precizat reprezentanții Centrului Infotrafic.

La locul accidentului au intervenit de urgență echipaje de poliție, ambulanțe și alte forțe de intervenție, care acordă asistență medicală victimelor și desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Din cauza gravității incidentului, autoritățile au decis oprirea totală a circulației pe ambele sensuri de mers ale DN1, pentru a permite intervenția echipajelor și efectuarea cercetării la fața locului în condiții de siguranță.

Blocarea traficului a dus rapid la formarea unor coloane importante de autovehicule atât pe sensul de mers către Brașov, cât și spre Ploiești și București. Zona Bușteni este intens circulată în weekend, iar restricțiile impuse au amplificat aglomerația pe Valea Prahovei.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să manifeste răbdare, să respecte indicațiile echipajelor aflate în teren și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative până la reluarea circulației.

Conform estimărilor făcute de polițiști, traficul rutier ar urma să fie redeschis în jurul orei 22:00, însă termenul poate fi modificat în funcție de durata intervenției și a cercetărilor.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv modul în care pietonii traversau șoseaua și condițiile în care șoferul i-a surprins pe carosabil. De asemenea, va fi verificată viteza cu care circula autoturismul și dacă au existat alți factori care au contribuit la producerea accidentului.