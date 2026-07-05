Un accident rutier a avut loc duminică seară pe DN1, între localitățile Timișu de Sus și Timișu de Jos, din județul Brașov. Un șofer a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și s-a răsturnat. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 152 al DN1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România.

În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit și este evaluat de echipajele medicale ajunse la fața locului.

Circulația rutieră în zonă se desfășoară pe un singur fir, alternativ, sub dirijarea polițiștilor. Autoritățile anunță că valorile de trafic sunt în creștere pe ambele sensuri de mers, astfel că șoferii pot întâmpina întârzieri.

Polițiștii estimează că traficul ar putea reveni la normal în jurul orei 19:00.

Tot duminică, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că valorile de trafic au fost în creștere pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers către Capitală, dar și pe drumurile care făceau legătura cu sudul litoralului.

Pe A2 București – Constanța, pe direcția către București, s-au format coloane de mașini în zona kilometrului 40, unde a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme. În urma impactului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital. Circulația în zonă a fost reluată în jurul orei 16:00.

Trafic intens a fost raportat și pe DN39 Constanța – Vama Veche, la intrarea în Agigea dinspre Eforie Nord. În celelalte stațiuni de pe litoral s-a circulat fluent.

Aglomerație s-a înregistrat și pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiești – Brașov. Potrivit polițiștilor, s-a circulat cu dificultate pe sensul de urcare către Brașov, în stațiunea Bușteni, dar și pe coborârea spre Ploiești, între Predeal și Bușteni.

Polițiștii le-au recomandat șoferilor să verifice traseul înainte de plecare și să aleagă rute alternative, acolo unde a fost cazul. Conducătorii auto au fost sfătuiți să evite manevrele riscante, să nu depășească șirurile de autovehicule, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să păstreze distanța de siguranță față de celelalte vehicule.