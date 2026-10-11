Tottenham a obținut un rezultat de egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu Manchester United, după ce a marcat în prelungiri, deși evolua în zece oameni. Remiza îi permite formației londoneze să părăsească ultimul loc al clasamentului din Premier League, după șase etape disputate.

Echipa pregătită de Roberto De Zerbi traversează un început dificil de sezon și nu a reușit încă să obțină nicio victorie în campionat.

Tottenham se afla înaintea acestei etape pe poziția a 18-a, prima din zona retrogradării, cu numai trei puncte acumulate. Situația este cu atât mai complicată cu cât clubul a investit sume importante în transferuri în perioada de mercato din vară.

Partida de sâmbătă, disputată pe terenul lui Manchester United, a fost decisă în ultimele minute. Gazdele au deschis scorul în minutul 73, prin Mbeumo, și păreau să se îndrepte spre o victorie în fața londonezilor.

Situația lui Tottenham s-a complicat și mai mult în minutul 78, când Rodrigo Bentancur a fost eliminat, lăsându-și echipa în inferioritate numerică. Cu toate acestea, oaspeții nu au renunțat la luptă și au continuat să caute golul egalizator.

Eforturile londonezilor au fost răsplătite în minutul 90+2, când Solanke a înscris și a stabilit scorul final la 1-1. Golul marcat în prelungiri le-a adus celor de la Tottenham un punct important, într-un moment în care echipa avea nevoie de rezultate pentru a ieși din zona periculoasă a clasamentului.

În celelalte partide disputate sâmbătă în Premier League, Arsenal a învins-o pe Leeds cu 2-1, în timp ce Aston Villa și Brentford au remizat, scor 2-2. Chelsea a obținut o victorie clară în fața lui Bournemouth, cu 5-1.

Ipswich s-a impus cu 2-1 în confruntarea cu Fulham, iar Brighton a câștigat în deplasare, scor 2-0, împotriva formației Sunderland.

Remiza de pe terenul lui Manchester United îi oferă lui Tottenham un răgaz, însă echipa lui De Zerbi rămâne fără victorie după primele șase etape și are nevoie de rezultate mai bune pentru a se îndepărta de zona retrogradării.