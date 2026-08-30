Manchester United a obținut prima victorie a sezonului în Premier League, după ce s-a impus duminică, pe Old Trafford, cu scorul de 5-2 în fața formației Ipswich Town, într-un meci din etapa a doua a campionatului englez.

Partida a început însă în favoarea oaspeților. Ipswich a reușit să profite de una dintre ocaziile create și a deschis scorul în minutul 29, prin Leif Davis. Manchester United a avut nevoie de răbdare pentru a reveni în joc, iar egalarea a venit chiar înainte de pauză.

Bruno Fernandes a restabilit egalitatea în minutul 40, astfel că cele două echipe au intrat la cabine cu scorul de 1-1.

Repriza secundă a fost dominată clar de formația gazdă, care a transformat avantajul teritorial într-o serie de goluri. Manchester United a trecut în avantaj în minutul 59, când Jacob Greaves a trimis mingea în propria poartă.

Doar două minute mai târziu, echipa lui Michael Carrick și-a mărit avantajul. Bruno Fernandes a transformat o lovitură de la 11 metri și a făcut 3-1, iar mijlocașul portughez avea să fie protagonistul principal al serii.

Fernandes a completat hat-trick-ul în minutul 68, ducând scorul la 4-1. Manchester United nu s-a oprit aici și a continuat să pună presiune pe defensiva adversă.

În minutul 82, Fernandes a devenit servant, oferindu-i pasa decisivă lui Mbeumo, care a înscris pentru 5-1 și a închis practic meciul.

Ipswich a reușit să mai înscrie o dată în prelungiri. Akpom a marcat în minutul 90+1, însă reușita sa a avut doar rolul de a reduce diferența și de a fixa scorul final la 5-2.

Succesul îi aduce lui Manchester United primele trei puncte ale sezonului. Și Ipswich Town are tot trei puncte după primele două etape, astfel că cele două formații se află la egalitate în acest debut de campionat.