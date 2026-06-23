Toto Dumitrescu, internat la Spitalul Obregia după ce a distrus produse dintr-un magazin

După episodul violent cu Cheloo de la trupa Paraziții, polițiștii bucureșteni s-au confruntat cu un alt artist aflat în plină criză. Este vorba despre actorul Toto Dumitrescu, după cum s-a aflat pe surse în această seară.

La acest moment, Toto Dumitrescu se află internat în Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după ce a fost consultat de medicul de gardă.

Conform unui comunicat la Poliției Capitalei, la numărul 112 a sunat vânzătoarea unui magazin situat în Sectorul 4 și a reclamat că un bărbat i-a aruncat din rafturi mai multe produse și le-a distrus. Era vizibil într-o criză de nervi fiindcă apoi a ieșit din magazin și a agresat o femeie în stradă. Tânăra e chiar iubita lui, conform informațiilor obținute de polițiști.

Poliția Capitalei a transmis un comunicat de presă în care relatează cele petrecute, în urma constatărilor de la fața locului.

Toto Dumitrescu avea „ un comportament agitat și necooperant”

„La data de 21 iunie 2026, în jurul orei 18:00, o femeie a sesizat, prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, faptul că într-un magazin situat în Sectorul 4 al municipiului București a intrat un bărbat care, prin acte de violență, a distrus și a răsturnat mai multe produse expuse spre vânzare.

Totodată, apelanta a relatat că, după ce a părăsit magazinul, bărbatul ar fi avut o altercație cu o femeie aflată pe stradă.

În urma sesizării, polițiști din cadrul Secției 16 Poliție s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au identificat și depistat persoana indicată.

Bărbatul manifesta un comportament agitat și necooperant, refuzând să colaboreze cu polițiștii pentru clarificarea situației de fapt.

În aceste condiții, pentru prevenirea producerii unor noi incidente și pentru siguranța persoanelor din jur, acesta a fost imobilizat și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, unde medicul de gardă a dispus internarea sa”.

Iubita lui actorului nu a cerut ordin de protecție

Polițiștii au identificat femeia lovită și bruscată a actorul cunoscut din telenovele ca fiind „concubina bărbatului”.

Aceasta „nu a dorit formularea unei plângeri prealabile, nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, a refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și nu a solicitat acordarea de îngrijiri medicale”, spune Poliția.

De asemenea, arată ce urmează pentru actorul violent și de nestăpânit. „În cauză a fost întocmit dosar penal din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și violență în familie, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și dispunerii măsurilor legale care se impun”.

Condamnat cu suspendare pentru accidentul rutier și consum de cocaină

La sfârșitul anului trecut, Toto Dumitrescu a primit vești bune în legătură cu implicarea sa în accidentul din luna septembrie 2025. Acesta a fugit de la locul accidentului, cu toate că nu era vinovat, iar după 48 de ore când a fost găsit, a fost dus la INML, unde rezultatele au arătat că acesta consumase cocaină. Ulterior, fiul lui Ilie Dumitrescu fusese plasat în arest la domiciliu, iar la sfârșitul procesului a fost condamnat cu suspendare la doi ani de închisoare.

Dacă va fi judecat și condamnat pentru ce a făcut în magazin, vechea pedeapsă va fi executată.