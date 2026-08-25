România se confruntă în 2026 cu o creștere semnificativă a incidentelor aeriene produse în apropierea frontierei cu Ucraina. Datele oficiale centralizate de Ministerul Apărării Naționale arată că numărul pătrunderilor neautorizate de drone a crescut puternic față de anii precedenți, iar și numărul aparatelor sau fragmentelor descoperite a ajuns la un nivel ridicat.

De la începutul războiului din Ucraina și până în prezent, autoritățile române au raportat 125 de atacuri produse în apropierea frontierei. Dintre acestea, 59 au fost înregistrate în 2026, în timp ce în 2025 au fost 28, în 2024 au fost 26, iar în 2023 au fost 12.

Cifrele MApN arată că anul acesta a adus cea mai mare creștere a incidentelor de acest tip. Numărul atacurilor raportate în apropierea graniței României a ajuns deja la 59, adică mai mult decât dublu față de anul trecut.

Evoluția este relevantă și în cazul pătrunderilor neautorizate. Din totalul de 43 de incidente raportate de la începutul războiului din Ucraina, 25 s-au produs în 2026. În 2025 au fost consemnate 9 astfel de cazuri, iar în 2024 au fost 7. În 2023 au fost raportate 2 pătrunderi neautorizate.

Astfel, numărul incidentelor din acest an este de aproape trei ori mai mare decât cel înregistrat pe parcursul lui 2025.

Numărul aparatelor fără pilot și al fragmentelor descoperite pe teritoriul României a crescut, de asemenea, în acest an. De la începutul lui 2026 au fost identificate 32 de drone sau fragmente provenite de la astfel de aparate.

Valoarea este aproximativ dublă față de cea înregistrată în 2025. Totodată, patru drone au fost doborâte în acest an.

Creșterea numărului de incidente are loc în contextul intensificării atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii și obiectivelor din Ucraina, în special în apropierea frontierei românești.

Datele MApN au fost preluate marți de publicația internațională AeroTime, care a prezentat și o serie de incidente recente produse în apropierea teritoriului românesc.

Printre acestea se numără evenimentele de luni, când o dronă a fost observată în zona Târgu Bujor. Ulterior, fragmente provenite de la o dronă au fost descoperite în curtea unei gospodării din Ciușlea, județul Vrancea.

Un alt incident important a avut loc pe 16 august, când un avion de luptă F/A-18 spaniol a doborât o dronă deasupra județului Galați.

Un alt caz menționat de publicația internațională s-a produs pe 20 august. Atunci, un avion F-16 românesc a deschis focul cu tunul asupra unei drone maritime care se afla în zona economică exclusivă a României.

Evenimentele recente arată că incidentele asociate dronelor nu se mai limitează la detectarea unor aparate în apropierea frontierei. Autoritățile române au fost nevoite, în mai multe situații, să ridice aeronave de luptă pentru verificarea și neutralizarea unor amenințări.