Actualitate Top 5 plăci video gaming de cumpărat în 2025







Datorită varietății pieței, toți gamerii își pot achiziționa în 2025 o placă video care să se potrivească nevoilor și bugetului disponibil. Care sunt cele 5 plăci video care merită atenție în 2025? În top 5 plăci video merită incluse: NVIDIA GeForce RTX 5090, AMD Radeon RX 7900 XTX, AMD Radeon RX 7800 XT, NVIDIA GeForce RTX 4080, dar și NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Mai multe despre fiecare în parte, în rândurile de mai jos.

NVIDIA GeForce RTX 5090 este o placa video premium, considerată încă de la lansarea sac ea mai puternică placă grafică de consum. Aceasta se bazează pe cipul GB202, cel mai avansat din arhitectura Blackwell. Are un număr monstruos de nuclee Tensor generația a 5-a și nuclee RT generația a 4-a, dar mai presus de toate, are o memorie video GDDR7 de 32 GB.

Un record absolut, având în vedere că NVIDIA RTX 4090 are 24 GB, iar RTX 5080 are jumătate din această capacitate, adică 16 GB.

Personalizarea oferită de PNY este foarte diferită de designul RTX 5090 Founders Edition. NVIDIA GeForce RTX 5090 dispune de o carcasă semnificativ mai lată, cu o grosime de 3,5 sloturi, trei ventilatoare de răcire și fără LED-uri sau alte detalii estetice distinctive.

Este placă grafică simplă și practică care își propune să ducă performanța la maximum. Noile nuclee RT de a 4-a generație fac diferența la NVIDIA GeForce RTX 5090. Sunt în număr de 170 și asigură performanțe foarte ridicate pentru ray tracing pe toate titlurile cele mai moderne.

Când vine vorba de suport tehnologic software, datorită compatibilității DLSS 4 și Multi Frame Generation (MFG), precum și a unei memorie video generoase de 32 GB, performanța este, de asemenea, record.

AMD Radeon RX 7900 XTX este o placa video de top din gama de GPU-uri AMD și împinge limitele potențialului RDNA 3. O placă similară ca dimensiuni cu modelul anterior 6950 XT, dar cu performanțe de până la 1.7 ori mai mari și o eficiență energetică mult mai mare.

Cele mai interesante valori de remarcat în fișa tehnică sunt cele 96 de unități de calcul, memoria video GDDR6 de 24 GB și, mai presus de toate, TDP-ul de 355 wați, mult mai mic decât cel al NVIDIA RTX 4090 care e de 450W.

Două funcții rezervate streamerilor și creatorilor de conținut reușesc să impresioneze. Noul motor media AMD RDNA 3 îmbunătățește performanța de înregistrare și streaming, în special datorită suportului pentru AV1 Encode Acceleration, care permite o creștere de 7 ori a transcodării 8K în FFmpeg. Pe de altă parte, noul AMD SmartAccess Video realizează o creștere cu 30% a performanței de transcodare 4K multi-stream.

AMD Radeon RX 7800 XT este o placa video care, la fel ca întreaga gamă RX 7000, se bazează pe noua arhitectură RDNA 3, care utilizează MCD-uri de 5nm și GCD-uri de 6nm. După nume, pare a fi succesoarea RX 6800 XT, dar în ceea ce privește specificațiile tehnice, are mult mai multe în comun cu fluidă placă grafică RX 6800.

Placa dispune de 60 de unități de calcul, pentru un total de 3.840 de procesoare de flux. Acestea sunt aceleași cu cele de pe RX 6800 și mai puține decât RX 6800 XT, care este echipat cu 72 de CU și 4.608 procesoare de flux. RX 7800 XT dispune, de asemenea, de 60 de acceleratoare de raze și 120 de acceleratoare AI, exclusive noii arhitecturi și absente de la GPU-urile RDNA 2 anterioare.

Cipul funcționează la o frecvență de joc de 2124 MHz și poate ajunge până la 2430 MHz în modul Boost. Este asociat cu 16 GB de memorie GDDR6 de 19,5 Gbps, care împreună cu magistrala de 256 de biți asigură o lățime de bandă de 624 GB/s.

Profitând de cei 64 MB de memorie cache AMD Infinity de-a doua generație, față de 128 MB ai celor două RX 6000, chiar dacă acestea erau tehnologie de primă generație, placa poate atinge o lățime de bandă efectivă de până la 2708,4 GB/s.

NVIDIA GeForce RTX 4080 este o placa video excelentă, care poate gestiona excelent rezoluția 4K și profita profita de DLSS. Are 68% din nucleele CUDA ale RTX 4090, dar același procesor de 4nm, aceleași nuclee dedicate de ray tracing și aceleași nuclee tensor. De asemenea, oferă DLSS 3 după cum menționam și anterior, care îmbunătățește semnificativ experiența de joc în comparație cu DLSS 2.0 anterior.

Chiar dacă jocurile 8K sunt excluse, face o treabă foarte bună datorită DLSS 3 care permite un FPS ridicat chiar și la 4K. Placa vine cu 304 nuclee, o frecvență de amplificare de 2.510 MHz, 16 GB GDDR6X și o lățime de bandă de 717 GB/s. Dezavantajul său ar fi prețul, motiv pentru care putem spune că se adresează unui segment premium.

Scopul acestei plăci video RTX 4070 Ti este de a oferi o putere similară cu cea a unei plăci video RTX 3090 Ti, dar la un preț, dimensiuni și temperaturi mai mici. Pentru a realiza acest lucru, NVIDIA a ales cipul AD104 pe un nod TSMC 4N, echipat cu 7680 de nuclee CUDA, 240 de nuclee Tensor de a patra generație și 60 de nuclee RT de-a treia generație.

Găsim apoi 12 GB de RAM GDDR6X conectată printr-o magistrală de 192 de biți și cu o viteză de 21 Gbps. În această generație, NVIDIA a împins mult frecvența de ceas, 2610 MHz în acest caz, cel puțin conform specificațiilor.

Odată cu activarea DLSS 3, decalajul față de generația anterioară devine senzațional, atât de mult încât ne face să credem că aceste plăci, având în vedere prețul și ținta finală, ar fi trebuit să fie lansate sub un nume diferit.

Chiar dacă NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti este o placa video excelentă și se adresează gamerilor care își doresc o placă grafică puțin mai accesibilă decât cele din seria 50.

sursă foto - cgtrader.com