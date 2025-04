Revenire surpriză: Zak Starkey, din nou toboșar la The Who

Zak Starkey, în vârstă de 59 de ani, s-a întors ca toboșar al trupei The Who la doar câteva zile după ce a părăsit formația.

Grupul a anunțat joi că toboșarul trupei, Starkey, a părăsit formația în urma unui dezacord legat de interpretarea sa într-un concert la Royal Albert Hall de luna trecută. Un reprezentant al trupei a menționat că decizia a fost reciprocă și a venit după spectacolul lor pentru Teenage Cancer Trust (TCT).

Totuși, chitaristul și compozitorul The Who, Pete Townshend, a declarat sâmbătă că Starkey a fost reprimit în trupă.

„Nu i s-a cerut să se retragă din The Who. Au existat unele probleme de comunicare, personale şi private din partea tuturor părţilor care trebuiau rezolvate iar acestea au fost soluţionate.

Roger şi cu mine am dori ca Zak să îşi înăsprească stilul evoluat de tobe pentru a se potrivi cu formaţia noastră non-orchestrală, iar el a fost de acord imediat. Îmi asum responsabilitatea pentru o parte din confuzie”, a scris Townshend.

News Flash! Who Backs Zak!

He's not being asked to step down from The Who. There have been some communication issues, personal and private on all sides, that needed to be dealt with, and these have been aired happily.

Roger and I would like Zak to tighten up his latest evolved… pic.twitter.com/mgfsolGz3s

— The Who (@TheWho) April 19, 2025