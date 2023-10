The Beatles. Legendara trupă își lansează ultima piesă: „Now And Then”

The Beatles își va surprinde fanii pentru ultima oară. Piesa „Now And Then”, are la bază o înregistrare demo a unei alte legende John Lennon. Piesa a fost finalizată anul trecut de Sir Paul McCartney și Sir Ringo Starr.

Trupa legendară The Beatles, ultima reprezentație

Cântecul a fost prezentat în această vară de Paul McCartney într-un interviu acordat pentru televiziunea britanică BBC. Pentru a îndepărta vocea lui John Lennon, McCartney a folosit Inteligența Artificială. Piesa va fi prezentat în exclusivitate joi, 2 noiembrie.

Totodată, The Beatles va lansa și versiunile remasterizate ale albumelor Red și Blue, versiuni pe care le vor lansa pe 10 noiembrie. Compilațiile care acoperă întreaga carieră a legendarei trupe au fost descrise de revista Rolling Stones ca fiind „ cele mai influente albume de mari succese din istorie”.

Volumele descriu parcursul trupei The Beatles de la primeze zile de glorie prin albume ca Love Me Do până la ultima perioadă și cea mai experimentată de altfel, redată fanilor prin albumul Blue. Pentru supraviețuitorii Beatles, finalizarea cântecului a fost o experiență suprarealistă.

Then And Now, o piesă scrisă în 1970

„Era acolo, vocea lui John, limpede ca cristalul”, „Este destul de emoționant. Și noi toți cântăm pe ea, este o înregistrare autentică Beatles. În 2023, să lucrezi încă la muzica Beatles și să fii pe cale să lansezi un nou cântec pe care publicul nu l-a auzit, cred că este un lucru interesant”, a spus Sir Paul. „A fost cel mai apropiat moment în care îl vom avea din nou în sală, așa că a fost foarte emoționant pentru noi toți. A fost ca și cum John era acolo, știți. Este foarte departe”, a completat Starr.

Autorul de drept al piesei Now And Then a fost John Lennon. Cântecul a fost scris inițial în 1970, la scurt timp după ce și-a anunțat separarea de trupa britanică. Now And Then a circulat ani de zile sub formă de bootleg. Este vorba de un cântec de dragoste apologetic destinat unui vechi prieten căruia îi Lennon îi declară următoarele.

„Nu, nu, nu: „Acum și atunci, mi-e dor de tine / Acum și atunci, vreau să te întorci la mine”.

John Lennon a fost împușcat în fața reședinței sale din New York în 1980. Sir Paul a intrat în posesia cântecului după ce văduva lui Lennon, Yoko Ono i l-a dăruit. Piesa se află pe o casetă veche care mai conține versiuni ale compilațiile Free As a Bird și Real Love. Producții pe care Trupa Beatles le-a editat și lansat ca single-uri în 1995 respectiv 1996 ca parte a proiectului Anthology.

Paul McCartney și Sir Ringo au îmbunătățit versiunea lui John Lennon

Nu este un secret că membrii trupei Beatles au încercat să înregistreze piesa lui Lennon, însă proiectul a fost abandonat din cauza calității precare a înregistrării. Ei bine, ideea nu a fost abandonată, iar Paul McCartney a decis să reia proiectul cu ajutorul inteligenței artificiale.

Totul a început în urmă cu doi ani, odată cu lansarea documentarului Get Back. Moment la care regizorul Peter Jackson și echipa sa au creat un nou soft capabil să modifice înregistrările mono din anii 1970. Tehnologie folosită și anul trecut pentru a reda o nouă variantă a albumului Revolver al legendarei trupe,

„Trebuie să învețe care este sunetul chitarei lui John Lennon, de exemplu, și cu cât îi poți da mai multe informații, cu atât devine mai bun”, a spus producătorul Giles Martin. Paul McCartney și Sir Ringo au îmbunătățit versiunea lui John Lennon, adăugând voci noi, tobe, bas, chitară și pian.