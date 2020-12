Împlinise 40 de ani cu doar două luni înainte, pe 9 octombrie. Acum 40 de ani, moartea sa a șocat lumea și, în special, o generație care crescuse, hrănindu-se cu idealurile de non-violență, care au inspirat și cel mai de succes album al său, „Imagine” (1971), al cărui single cu același nume a devenit un imn internațional al pacifismului.

În noaptea de 8 decembrie 1980, Lennon se afla în compania soției sale, Yoko Ono: cei doi se întorceau în apartamentul lor din Dakota Building, chiar în fața uneia dintre intrările în Central Park pe strada 72 / A, după o zi plină de angajamente. În acea dimineață, celebrul fotograf de portrete Annie Leibovitz fusese în casa cuplului pentru a face o ședință foto pentru coperta revistei „Rolling Stone” și realizase celebra fotografie în care Lennon, complet gol, o îmbrățișează și o sărută pe Ono, în schimb complet îmbrăcată în negru.

La 22:50, ora New York-ului, Chapman s-a apropiat de intrarea în Dakota Building.

După ce Lennon și Ono au intrat, bărbatul a scos un pistol de calibrul 38 și a tras cinci focuri de armă: patru l-au lovit pe Lennon în spate, unul i-a perforat aorta. Fostul membru al trupei Beatles, sângerând, a ajuns cu greu la agentul de securitate și a pronunțat expresia: „M-au împușcat…”, înainte să își piardă cunoștința.

Artistul a fost dus imediat de o patrulă de poliție la Roosevelt Hospital, unde a fost declarat mort la ora 23:15. În 1969, Lennon a spus: „Nu mi- e frică să mor, sunt pregătit pentru moarte, pentru că nu cred. Cred că înseamnă doar să cobor dintr-o mașină și să urc în alta”.

După ce l-a împușcat, Chapman nu a fugit, ci a rămas la locul crimei, așteptând poliția și citind „De veghe în lanul de secară” (The Catcher in the Rye), un roman din 1951 scris de J. D. Salinger. El a fost acuzat de crimă de gradul doi și a pledat vinovat, apoi a fost condamnat la închisoare pe viață. În 2000, după executarea pedepsei minime de 20 de ani, cererea de eliberare condiționată a fost refuzată.

Pe 27 august 2020, pentru a unsprezecea oară, un judecător din New York a refuzat eliberarea condiționată a lui Chapman. La 40 de ani de la uciderea lui Lennon, aceasta rămâne încă un mister, deși Chapman a spus că, în calitate de creștin fervent, a vrut să scape de muzicianul care susținuse că Dumnezeu este doar un concept. Tot conform unei mărturii a bărbatului, Chapman a vrut să scape de cel mai celebru om din lume pentru a se elibera de depresia sa cosmică.

Totuși, 40 de ani mai târziu, legenda lui John Lennon continuă să inspire generații și rămâne una dintre cele mai puternice modele produse vreodată de cultura populară, un om care, datorită muzicii și angajamentului său pentru pace, a schimbat lumea. Anul acesta, din cauza pandemiei, nu este prevăzut niciun tribut la New York pentru comemorarea celei de-a patruzecea aniversare a dispariției sale.

Traducerea: Oana Avram, RADOR