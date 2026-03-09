A murit Country Joe McDonald, vocea antirăzboi a Woodstock-ului

Joseph “Country Joe” McDonald, liderul legendarei trupe Country Joe and the Fish și unul dintre simbolurile contraculturii antirăzboi din anii 1960, a murit sâmbătă, la vârsta de 84 de ani, în orașul Berkeley, California, după o luptă cu boala Parkinson, potrivit Variety.

Născut Joseph Allen McDonald pe 1 ianuarie 1942, în Washington, el a crescut în El Monte, California, unde în adolescență cânta la trombon în trupe de dans. Între 1959 și 1962 a servit în Marina americană, iar apoi s-a întors la Los Angeles pentru a urma cursurile universitare.

În 1965 s-a mutat în zona Bay Area și a fondat împreună cu chitaristul Barry Melton trupa Country Joe and the Fish, devenită rapid vocea tineretului implicat în protestele contra războiului din Vietnam.

Cel mai cunoscut cântec al său, „I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag”, a devenit un imn al opoziției față de război, interpretat memorabil la Festivalul Woodstock din 1969. Spectacolul include celebra scandare „The Fish Cheer”, când publicul era invitat să rostească literele unui cuvânt controversat, la cererea lui McDonald.

Despre acest cântec, McDonald declara: „Ceea ce conta la «Fixin’ to Die Rag» era că avea un punct de vedere diferit: nu dădea vina pe soldați, ci pe politicieni și pe industria armamentului. Oricine servea în armată putea cânta melodia, cu ideea: «Ura, vom muri cu toții»”.

McDonald atribuia inspirația pentru versurile sale educației primite într-o familie socialistă. „Părinții mei erau membri ai Partidului Comunist și apoi ai unor partide socialiste progresiste. Citeam ziare de stânga și eram conștient de cum complexul industrial generează război. Am putut astfel să scriu versuri critice față de cei care provoacă și profită de război, din perspectiva soldatului”, explica el.

Pe lângă protestele antirăzboi, McDonald a compus cântece despre drepturile civile și probleme de mediu, continuând să lanseze zeci de albume solo după destrămarea trupei în 1971. La cincizeci de ani de la crearea „Fixin’-to-Die Rag”, McDonald a interpretat melodia la un protest antinuclear, marcând aniversarea a 70 de ani de la bombardamentul de la Hiroshima.

Joseph „Country Joe” McDonald rămâne în istorie ca un artist care a folosit muzica pentru a denunța nedreptățile și a inspira generații. Prin energia sa la Woodstock și prin mesajele sale sociale și politice, el a transformat protestul într-un simbol cultural al anilor ’60 și rămâne o figură emblematică pentru tineretul implicat civic.