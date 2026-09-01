Vremea

Prima zi de toamnă a început cu vreme instabilă. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

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Prima zi de toamnă a început cu vreme instabilă. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Prima zi de toamnă începe cu vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar în unele zone poate cădea și grindină de mici dimensiuni.

Ploi, vijelii și grindină încă de la primele ore ale zilei. Instabilitatea atmosferică se extinde în mai multe regiuni

Informarea meteorologică este valabilă marți, 1 septembrie, între orele 01:00 și 23:00. În noaptea de luni spre marți, fenomenele de instabilitate vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Pe parcursul zilei de marți, instabilitatea atmosferică va fi prezentă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze în general de 40-50 km/h. Izolat, meteorologii anunță și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

În intervale scurte de 1-3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și, izolat, pot depăși 20-25 l/mp.

ploaie și vant

ploaie și vant / sursa foto: dreamstime.com

Județul Cluj intră sub avertizare nowcasting Cod galben

Meteorologii au emis marți dimineață o avertizare Cod galben pentru județul Cluj. Aceasta este valabilă între orele 05:25 și 07:30.

În zonă sunt prognozate intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h, vijelii, frecvente descărcări electrice și averse torențiale.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15 l/mp, iar local poate cădea grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Ploi torențiale în unele zone. Ceața reduce vizibilitatea în județul Tulcea

O altă avertizare Cod galben emisă marți dimineață vizează județul Tulcea și este valabilă între orele 05:15 și 08:00.

Ceața afectează Delta Dunării și mai multe localități din județ, printre care Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc și Pardina.

Fenomenul este prezent și în zona litorală a județului Tulcea, în localitățile Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti și Sfântu Gheorghe, precum și în municipiul Tulcea și în localitățile Babadag, Somova, Frecăței, Mihail Kogălniceanu și Ceatalchioi.

Ceața determină local scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

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