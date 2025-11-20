Titus Corlățean, despre Ilie Ilașcu: Națiunea română a pierdut un mare și curajos fiu

Senatorul PSD Titus Corlățean a participat miercuri seara la priveghiul lui Ilie Ilașcu, depus la Capela ortodoxă. Într-o postare pe Facebook, Corlățean a spus că a adus un omagiu fostului luptător alături de ambasadorul Republicii Moldova și colegii din comisia de politică externă, și că națiunea română a pierdut „un mare și curajos” fiu, solicitând Președinției Române organizarea funeraliilor cu gardă militară de onoare.

Senatorul PSD Titus Corlățean a declarat că priveghiul a fost un moment de omagiu adus memoriei lui Ilie Ilașcu, fost luptător pe frontul transnistrean în 1992 și fost senator al României, decorat cu Ordinul „Steaua României”. Corlățean a declarat că a discutat cu familia acestuia, inclusiv cu fiica Tania, despre aspecte mai puțin cunoscute publicului.

”As putea să povestesc și despre votul de aur al lui Ilie Ilascu, cel care a făcut diferența, la învestirea în 1999 în parlamentul de la Chișinău a primului guvern pro-european din Republica Moldova. Sau despre mandatul său de senator al României (..) Și poate și despre altele, neștiute de marii "patrioți" suveraniști de astăzi, care nu prea existau în emisfera asta pe durata faptelor menționate,” a scris senatorul în postarea sa.

El a menționat că, într-o întâlnire la Strasbourg în iunie 2001, Ilie Ilașcu i-a povestit despre lupta de pe malul Nistrului și în interiorul teritoriului în 1992, despre detenția și actele de tortură pe care le-a suferit la Tiraspol, despre încercarea nereușită de umilire a membrilor Grupului Ilașcu și despre condamnarea sa la moarte.

Senatorul PSD a precizat că, în noaptea condamnării la moarte a lui Ilie Ilașcu, un grup de studenți români, printre care și el, a mobilizat colegii din Grozăvești și Regie pentru a protesta a doua zi în fața Ambasadei Rusiei la București, folosind bulgări de zăpadă și gheață, fiind opriți de jandarmi, dar însoțiți de trecătorii de pe Șoseaua Kiseleff.

El a explicat că, în calitate de diplomat la misiunea României la Consiliul Europei, a contribuit la trimiterea de telegrame cifrate către statul român în 1999 și 2000, privind procesul la CEDO împotriva Rusiei și Moldovei, iar implicarea României a fost preluată oficial în ianuarie 2001 de Guvernul condus de Premierul Adrian Năstase.

Titus Corlățean a declarat că a participat la pregătirea memoriului Guvernului României la CEDO, implicând misiunea României la Strasbourg și Ministerul Justiției, și că a depus personal memoriul la Grefa CEDO în ultima zi a termenului, document care a avut un rol în decizia finală adoptată de Marea Cameră a Curții.

El a adăugat că l-a asistat pe Ilie Ilașcu la Strasbourg în iunie 2001, pe durata audierilor, și că, în contextul decesului acestuia, speră ca Președinția României să organizeze, conform prevederilor legale, funeralii cu gardă militară de onoare. Corlățean a transmis, de asemenea, condoleanțe familiei fostului senator și luptător.