Tim Cook anunță scumpiri la Apple: Creșterile sunt inevitabile

Apple va crește prețurile din cauza crizei de cipuri de memorie, spune CEO-ul companiei, Tim Cook, care arată că scumpirile se datorează creșterii costurilor, potrivit WSJ.

Apple intenționează să majoreze prețurile produselor sale pentru a compensa costurile tot mai mari ale cipurilor de memorie și stocare, a declarat directorul executiv Tim Cook.

„Din păcate, creșterile de prețuri sunt inevitabile”, a spus el. „Facem tot posibilul să atenuăm creșterile uriașe care ne sunt transmise și am încercat să ne protejăm clienții de aceste creșteri, dar situația a devenit nesustenabilă.”

Cook a refuzat să ofere detalii despre momentul sau amploarea creșterilor de prețuri planificate sau despre produsele care ar fi afectate. Următoarea lansare majoră de produs a Apple este probabil în septembrie, când compania va lansa gama iPhone 18, care se așteaptă să includă un nou iPhone pliabil.

Creșterile de prețuri, în special pentru Mac-uri și iPad-uri, ar putea veni mai devreme. Compania Apple a majorat prețul de pornire al Mac Mini luna trecută, între evenimentele de lansare.

Cererea exagerată de cipuri de memorie și stocare din partea companiilor de inteligență artificială a crescut costul acestora atât de mult încât Apple ar trebui să majoreze substanțial prețurile dispozitivelor pentru a-și menține marjele de profit.

Transferarea costului mai mare către consumatori, menținând în același timp marja de profit, ar adăuga aproximativ 270 de dolari la prețul următorului model de iPhone Pro, estimează firma de cercetare TechInsights.

Cipurile pentru memorie și stocare sunt componente cheie în majoritatea dispozitivelor de calcul, inclusiv smartphone-uri, laptopuri, console de jocuri, echipamente medicale și chiar mașini. Dar acum serverele AI consumă volume tot mai mari din aceste cipuri, așa că chiar și o companie atât de bogată și puternică precum Apple se luptă să își asigure aprovizionarea.

De anul trecut, când Google, Microsoft, Meta și Amazon au început să anunțe creșteri mari ale bugetelor lor de investiții, prețurile pentru cipurile de memorie și stocare s-au cvadruplat. TechInsights se așteaptă ca ambele prețuri să continue să crească până în 2027.

Memoria, numită și DRAM, și stocarea, numită și NAND, sunt ca elementele unui birou de la mijlocul secolului al XX-lea: memoria este un birou care conține toate documentele de care un lucrător are nevoie pentru a îndeplini o sarcină, în timp ce stocarea este dulapul de dosare care conține tot restul.

Smartphone-urile folosesc memoria DRAM pentru a rula aplicațiile utilizate în prezent; folosesc stocarea NAND pentru a arhiva fotografii și videoclipuri, de exemplu.

Cook a spus că prețurile pentru memorie și stocare sunt ambele probleme pentru companie, deși s-a concentrat în special pe piața DRAM, menționând alocările crescute către așa-numita memorie cu lățime de bandă mare, utilizată pentru serverele de inteligență artificială.

„Există mai puțină ofertă într-un moment în care consumatorii își doresc dispozitive, iar cei care produc memorie transferă creșteri uriașe de prețuri”, a spus Cook.

„Cu siguranță avem nevoie ca prețurile la memorie și oferta să revină la niveluri rezonabile pentru produsele de consum. Acest lucru este esențial”, a adăugat Cook.

Trei companii domină piața memoriei DRAM: Samsung și SK Hynix în Coreea de Sud și Micron în SUA. Printre producătorii de cipuri de stocare NAND se numără aceste trei companii, precum și Kioxia și Sandisk. Prețurile acțiunilor lor, împreună cu profiturile lor, au explodat în ultimele douăsprezece luni: acțiunile Micron și SK Hynix au crescut cu peste 800%, în timp ce Kioxia și Sandisk au crescut cu 4.600%.

Companiile de memorie construiesc mai multe fabrici: Morgan Stanley previzionează că capacitatea de producție pentru plăcile DRAM, discurile de siliciu pe care sunt modelate cipurile, va crește cu 30% până în 2027. Cu toate acestea, pe măsură ce furnizorii prioritizează memoria specializată AI, plăcile pentru tehnologia de consum vor scădea cu până la 15% sub cerere, estimează Morgan Stanley.

China are companii campioane naționale în domeniul memoriei și stocării, dar din cauza regulilor de securitate națională, companiile americane ar avea nevoie probabil de licențe pentru a lucra cu acestea. Când a fost întrebat dacă aceste restricții ar trebui relaxate, Cook a spus: „Cred că totul trebuie să fie pe masă”, adăugând: „Cred că ar trebui să analizăm toată oferta”.

Companiile care produc PC-uri, console de jocuri, smartphone-uri și multe altele au majorat prețurile, inclusiv Hewlett-Packard, Dell și Nintendo. Un consorțiu de asociații industriale a trimis recent o scrisoare secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarului Comerțului, Howard Lutnick, plângându-se de supraalocarea memoriei către cumpărătorii din industria AI și solicitând ajutor pentru creșterea ofertei.

Morgan Stanley estimează o creștere de 15% a prețurilor smartphone-urilor și PC-urilor în SUA în acest an. Această creștere a prețurilor va avea un impact limitat asupra indicelui prețurilor de consum, care are doar o pondere mică pentru astfel de dispozitive. Cu toate acestea, orice creștere de preț la popularul iPhone va atrage probabil atenția Washingtonului.

Problema este agravată de nevoia Apple de DRAM suplimentar pentru a susține mai multe funcții de AI, inclusiv un Siri refăcut anunțat săptămâna trecută. Iar compania a folosit mult timp upgrade-uri de stocare NAND pentru a-și spori profiturile, percepând între 100 și 200 de dolari pentru creșteri suplimentare care o costă doar o fracțiune din această sumă.

În interviu, Cook a declarat că Apple este pregătită să își utilizeze rezervele de numerar pentru a stimula oferta de memorie. „Suntem dispuși să ne folosim bilanțul pentru a fi parte a soluției”, a spus el. „Evident, este nevoie de mai multă capacitate.”

Cook a refuzat să ofere detalii specifice. Nu este clar cum ar putea Apple să egaleze, darămite să depășească, termenii contractuali pe care hiperscalatorii de inteligență artificială îi oferă pentru a bloca aprovizionarea. Aceste companii semnează acorduri pe trei până la cinci ani cu plăți anticipate uriașe în numerar pe care Apple este puțin probabil să le egaleze, având în vedere lunga sa istorie de cheltuieli disciplinate.

Cook a spus că Apple nu își va folosi expertiza pentru a-și construi propriile fabrici de memorie și stocare. „Nu putem face totul”, a spus Cook. „Știm la ce suntem buni.”

Apple cheltuiește zeci de miliarde de dolari pe an pe memorie și stocare, potrivit unor persoane familiarizate cu costurile sale, ceea ce o face unul dintre cei mai mari clienți din lume. Din punct de vedere istoric, și-a folosit puterea pentru a forța cele mai mici prețuri de la furnizori, concurând între ei și lăsându-le puțin profit. Pe măsură ce companiile de inteligență artificială au intrat pe piață, Apple a trebuit brusc să aștepte la coadă.

Cook a spus că, în perioada în care a lucrat în lanțul de aprovizionare cu produse electronice, de la IBM la Compaq și Apple, nu a mai văzut niciodată o fluctuație a prețurilor mărfurilor precum cea din ultimele șase luni. „Este o inundație de o sută de ani”, a spus Cook. „Nu am mai văzut așa ceva în nicio zonă în peste 40 de ani”, a încheiat el.