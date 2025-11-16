Tesla renunță la piesele fabricate în China. Schimbare majoră în industria auto

Tesla începe restructurarea lanțului global de aprovizionare și cere furnizorilor să renunțe la piesele produse în China pentru mașinile destinate pieței americane. Decizia vine pe fondul tarifelor impredictibile și al escaladării tensiunilor SUA–China. Reuters și Wall Street Journal confirmă schimbările.

Tesla le-a transmis furnizorilor să nu mai folosească piese fabricate în China pentru vehiculele livrate pe piața americană, relatează Wall Street Journal, citând surse din industrie. Producătorul condus de Elon Musk a început deja înlocuirea unor componente, iar întregul proces ar urma să fie finalizat în următorii unul–doi ani.

Potrivit WSJ, compania urmărește o restructurare completă a lanțului de aprovizionare, după ani în care fabricile sale au depins masiv de producția chineză. Tesla nu a oferit încă o poziție oficială. Reuters precizează că publicația nu a putut verifica independent informațiile și că solicitarea adresată companiei a rămas fără răspuns.

Mutarea Tesla reflectă tensiunile comerciale crescute dintre Statele Unite și China. Tarifele impredictibile impuse în timpul administrației Trump și amenințările legate de sancțiuni asupra unor componente strategice – inclusiv pământuri rare și cipuri – au schimbat strategiile marilor producători auto.

Executivii din industrie au transmis WSJ că aceste tarife fluctuante complică stabilirea prețurilor, forțând companiile să își revizuiască dependența de furnizorii chinezi. Anul acesta, mai multe firme americane au fost nevoite să își refacă lanțurile de aprovizionare în ritm accelerat.

Reuters a relatat încă din aprilie că Tesla a sporit achizițiile de componente din America de Nord pentru fabricile sale din SUA. Decizia face parte dintr-o strategie mai amplă prin care producătorul vizează reducerea expunerii la incertitudinile politice dintre Washington și Beijing.

Contextul global devine și mai complex pe fondul scăderii vânzărilor Tesla în China. Datele Asociației Chineze a Producătorilor de Autoturisme (CPCA) arată un declin de 9,9% în octombrie 2025 comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Producția Model 3 și Model Y în uzina din Shanghai, inclusiv exporturile, a scăzut cu 32,3% față de luna septembrie.

Reducerea volumelor vine după un septembrie în care vânzările crescuseră ușor, cu 2,8%. Datele CPCA au fost confirmate de Reuters în raportările sale din această lună.

În prezent, fabrica Tesla din Shanghai este unul dintre principalele huburi globale ale companiei și joacă un rol crucial în exporturile destinate piețelor asiatice și europene. Presiunea asupra acestei unități amplifică nevoia companiei de a redistribui producția și de a reduce expunerea pe piața chineză.

Tensiunile SUA–China continuă să provoace schimbări radicale în industria auto globală. Tarifele variabile introduse de administrația Trump, investigațiile americane privind securitatea tehnologică și teama de blocaje la importuri au pus producătorii într-o situație fără precedent.

Mai mulți lideri industriali au avertizat că dependența de China pentru componente critice este nesustenabilă. Riscurile includ:

creșterea bruscă a costurilor de producție posibile restricții asupra exporturilor chineze vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare în cazul unor noi sancțiuni

Pentru Tesla, această mutare devine o necesitate strategică. Modelul companiei bazat pe echilibre fine între costuri, volume și flexibilitatea fabricilor este pus sub presiune.

Nu doar Tesla renunță la piesele din China. Potrivit Reuters, General Motors a cerut în această săptămână miilor de furnizori să elimine componentele fabricate în China din lanțurile lor de aprovizionare.

Deciziile simultane ale celor doi giganți americani arată că schimbarea este sistemică, nu punctuală. Producătorii se pregătesc pentru un deceniu de competiție accelerată, în care independența tehnologică față de China devine o prioritate.