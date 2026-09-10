Pensionarii care constată că pensia stabilită prin decizia primită de la casa teritorială nu corespunde perioadelor lucrate, veniturilor realizate sau altor elemente care influențează cuantumul drepturilor au posibilitatea de a contesta documentul, potrivit CNPP. Astfel, românii trebuie să respecte o regulă esențială dacă au nemulțumiri legate de decizia de pensionare.

Demersul trebuie însă făcut într-un termen precis. Pensionarii au la dispoziție 45 de zile de la comunicarea oficială a deciziei pentru a formula contestația.

Persoanele care consideră că drepturile de pensie au fost calculate greșit pot contesta decizia emisă de casa teritorială de pensii. Termenul de 45 de zile începe să curgă de la momentul comunicării oficiale a documentului.

Respectarea acestui interval este importantă, deoarece depășirea termenului poate limita semnificativ posibilitatea de corectare a unor eventuale erori administrative sau de interpretare a actelor existente la dosar.

Printre problemele care pot sta la baza unei contestații se numără calcularea greșită a punctajului mediu anual și stabilirea eronată a stagiului de cotizare.

De asemenea, unele perioade lucrate pot să nu fie valorificate, iar anumite sporuri permanente pot lipsi din baza de calcul. Diferențele dintre vechimea efectivă în muncă și cea trecută în decizie reprezintă un alt motiv pentru care pensionarii pot solicita verificarea documentului.

În anumite situații, pot exista și erori privind perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale. Totodată, tipul de pensie stabilit poate să nu corespundă solicitării inițiale.

Dacă problema nu este rezolvată pe cale administrativă, litigiul poate ajunge în instanță. Cauzele privind pensiile sunt soluționate inițial de tribunalul competent în funcție de domiciliul reclamantului.

Judecătorii analizează documentele prezentate de părți, probele administrate și legalitatea deciziei contestate.

Hotărârea tribunalului poate fi atacată prin apel, astfel că soluția pronunțată în prima etapă nu este neapărat definitivă.

Litigiile care au ca obiect drepturile de pensie sunt, în mod obișnuit, scutite de taxa judiciară de timbru. Măsura reduce cheltuielile asociate procesului și facilitează accesul la justiție pentru persoanele care contestă o decizie de pensionare.

Verificarea deciziei este recomandată imediat după primirea acesteia. Datele înscrise în document trebuie comparate cu actele care demonstrează perioadele lucrate și veniturile realizate.

Carnetul de muncă, adeverințele eliberate de angajatori și documentele referitoare la sporuri, venituri suplimentare sau condiții speciale de muncă pot fi importante pentru identificarea eventualelor neconcordanțe.

Orice diferență între documentele deținute de pensionar și informațiile din decizia emisă poate justifica solicitarea unei verificări și, după caz, a unei corectări.