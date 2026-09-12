Un nou motiv de fricțiune a apărut pe axa Washington-Beijing, după ce s-a aflat că entități din China ar fi oferit sprijin informațional Teheranului. Organisme chineze au furnizat Iranului imagini satelitare cu o bază din Iordania înainte şi după un atac care a costat viaţa a trei soldaţi americani în iulie, relatează Wall Street Journal, într-un context de tensiuni între Washington şi Beijing, relatează AFP.

Informațiile furnizate ar fi vizat direct o locație militară de o importanță strategică deosebită pentru trupele americane din regiune. Trei soldaţi au murit pe 17 iulie în lovituri ale rachetelor iraniene asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti, în Iordania, unde sunt staţionate forţe americane.

Sursele jurnalistice arată că situația este analizată cu mare atenție de serviciile de informații, fără a indica o implicare directă a guvernului central chinez. Responsabili americani citaţi anonim în articolul publicat de Wall Street Journal vineri seară nu au identificat entităţile chineze implicate şi nu sugerează că Beijingul este direct responsabil.

Subiectul a ajuns deja pe masa diplomților din ambele țări, stârnind reacții prudente din partea reprezentanților asiatici. Chestiunea a fost abordată cu responsabili chinezi, care au cerut probe ale transferului acestor imagini satelitare şi nu au recunoscut că companii chineze au fost implicate în furnizarea lor către Teheran.

Relațiile diplomatice bilaterale ar putea fi puternic marcate de acest incident în cadrul viitoarelor întrevederi la cel mai înalt nivel. Subiectul ar putea reveni pe tapet cu prilejul primirii de către preşedintele american Donald Trump la Casa Albă de către preşedintele chinez Xi Jinping pe 24 septembrie.

Măsurile luate până acum de administrația de la Washington arată toleranța scăzută față de colaborările militare clandestine care amenință securitatea SUA. Donald Trump a avertizat autorităţile chineze împotriva vânzării de arme către Teheran şi, în mai, Washingtonul a sancţionat trei firme de sateliţi cu sediul în China pentru că au facilitat operaţiuni militare iraniene.

Legăturile dintre Beijing și Teheran rămân strânse, în ciuda presiunilor internaționale aplicate în mod repetat. China este unul dintre principalii parteneri economici ai Iranului, cumpărând o mare parte din producţia sa petrolieră şi fiind, de asemenea, un susţinător important din punct de vedere diplomatic.