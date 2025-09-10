Vremea Temperaturile sar din normalul perioadei, vremea va fi caldă în toată țara







Vremea va fi caldă, mâine,, în toată țara, cu temperaturi neobișnuite pentru aceas interval al lunii, conform ANM. Cerul va prezenta înnorãri temporar accentuate, excepție urmând să facă, ziua, regiunile sud-estice acolo unde va fi variabil.

Se vor consemna perioade cu averse şi descărcări electrice în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, vestul Olteniei şi nordul Moldovei. De asemenea, seara şi noaptea local şi în restul teritoriului. Pe suprafeţe mici vor fi cantităţi de apă însemnate (15…25 l/mp) şi izolat vor fi posibile căderi de grindină.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar vor fi intensificări pe parcursul zilei în partea de vest, sud-vest şi nord-est şi pe alocuri în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h. Totodată, la munte vitezele vor fi de peste 60…80 km/h, dar şi de scurtă durată şi asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 şi 31 de grade Celsius. La polul opus, cele minime se vor situa între 11 şi 21 de grade Celsius.

Joi, în București, vremea va fi ceva mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioad a lunii septembrie, după cum au mai informat specialiștii meteo. Cerul va fi temporar noros şi mai ales seara şi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 27 spre 29 de grade, iar cea minimă de 16 - 17 grade Celsius.

Mâine, temperaturile vor fi în scădere. Cerul va fi temporar noros şi vor fi averse, pe alocuri însoţite de descărcări electrice în jumătatea de est a ţării şi pe arii restrânse în rest.

Izolat se vor înregistra cantitãţi de apă de 15…20 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, pe alocuri cu unele intensificări în estul şi sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 şi 30 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 11 şi 20 de grade Celsius. Izolat, mai ales noaptea, se va semnala ceaţă.