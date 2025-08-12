International Temperaturi fără precedent au cuprins Franța. Măsuri de urgență luate de autorități







Franța se confruntă cu un val de caniculă fără precedent, cu temperaturi care depășesc 40°C. Autoritățile au emis cod roșu în 14 zone, au impus restricții de transport și au deschis spații publice pentru răcorire.

Franța se află în plină criză meteorologică după ce temperaturile au depășit pragul de 40°C în numeroase regiuni. Potrivit Météo France, 14 unități administrative au fost plasate sub cel mai ridicat nivel de alertă – cod roșu –, în timp ce alte 64 rămân sub cod portocaliu.

Specialiștii au avertizat că populația trebuie să manifeste o prudență sporită, în special persoanele în vârstă, copiii și cei cu afecțiuni cronice. Autoritățile subliniază că aceste valori extreme pot avea efecte grave asupra sănătății, dar și asupra mediului.

Ministrul Sănătății, Catherine Vautrin, a transmis că spitalele din regiunile vizate au fost avertizate să se pregătească pentru un aflux de pacienți afectați de temperaturile ridicate.

Pe lângă riscul de insolație și șoc termic, canicula a contribuit la creșterea nivelului de ozon și la deteriorarea calității aerului, în special în zonele urbane. Această combinație amplifică problemele respiratorii și cardiovasculare.

Compania națională de transport feroviar, SNCF, a anulat mai multe trenuri intercity pe rutele Paris–Clermont-Ferrand și Bordeaux–Marseille, măsură valabilă până vineri.

Autoritățile au explicat că garniturile mai vechi, folosite pe aceste trasee, nu dispun de sisteme de climatizare suficient de performante pentru a face față valurilor de căldură extremă, ceea ce ar putea pune în pericol siguranța pasagerilor.

În Lyon, administrația locală a decis să lase un parc deschis pe timpul nopții, pentru ca locuitorii să poată dormi în aer liber. Mai multe muzee dotate cu aer condiționat și-au deschis gratuit porțile, oferind un refugiu din calea temperaturilor sufocante.

În Bordeaux, autoritățile au inaugurat un centru special pentru persoanele fără adăpost, unde acestea pot beneficia de apă, adăpost răcoros și sprijin social.

În capitală, Paris Metro afișează permanent mesaje de avertizare și recomandă hidratarea constantă, evitarea expunerii prelungite la soare și utilizarea îmbrăcămintei adecvate.

Condițiile secetoase și temperaturile extreme mențin un risc crescut de incendii, în special în sud-vestul Franței. Météo France a avertizat că solul și vegetația sunt extrem de uscate, iar cel mai mic focar se poate transforma rapid într-un incendiu de amploare.

În weekendul trecut, pompierii au reușit să stingă cel mai mare incendiu de vegetație din ultimele decenii din țară, după mai multe zile de luptă intensă cu flăcările. Regiunea afectată se confruntă și cu o secetă severă, ceea ce complică eforturile de prevenire a altor sinistre.

Ministerul Sănătății și Météo France recomandă:

Hidratare constantă și consum de alimente ușoare

Evitarea deplasărilor în orele de vârf ale zilei

Utilizarea cremelor cu protecție solară și purtarea pălăriilor

Supravegherea atentă a persoanelor vulnerabile

Canicula din august 2025 este considerată una dintre cele mai severe din ultimii ani, iar autoritățile se pregătesc pentru ca valul de căldură să persiste și în zilele următoare.