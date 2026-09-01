Teatrul Național București deschide stagiunea pe 5 septembrie, cu un repertoriu nou

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) anunță deschiderea stagiunii. Ada Hausvater, noul manager, a construit noua strategie repertorială: șapte programe pentru un teatru deschis, modern și conectat cu publicul.

Arhitectura repertorială propusă de managerul TNB, Ada Hausvater, construiește profilul acestui teatru ca reper civic esențial, loc de întâlnire, de reflecție și de bucurie culturală pentru întreaga comunitate.

Începând cu 5 septembrie 2026, porțile Naționalului se redeschid larg spre public, cu o ofertă bogată. Peste 80 de reprezentații programate seară de seară, pe parcursul lunii septembrie, vor avea loc în toate cele 5 săli de spectacol aflate sub acoperișul teatrului: Sala ”Ion Caramitru”, Studio, Pictura, Atelier și Sala Mică.

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București își definește noua viziune strategică pentru perioada următoare, având ca scop consolidarea statutului său de primă scenă a țării. TNB își propune să devină un spațiu cultural viu, ancorat în realitățile societății și recunoscut ca un nod esențial în rețeaua teatrală europeană, anunță publicul reprezentanții teatrului.

Cele șapte programe majore în jurul cărora este structurat repertoriul asigură un raport echilibrat între diversitatea estetică și tematică a spectacolelor, eficientizând totodată organizarea internă a teatrului.

Noua strategie a Adei Hausvater are ca scop principal consolidarea unui dialog permanent și deschis cu publicul.

Cele șapte programe care vor defini activitatea TNB începând cu noua stagiune care se deschide la început de septembrie sunt:

Dedicat marilor opere din dramaturgia clasică și contemporană, românească și universală. Programul aduce în fața publicului larg producții de mare anvergură, adaptări scenice și scenarii originale, creând un dialog între textele fundamentale ale umanității și întrebările prezentului.

Un program inovator care transformă sala de spectacol într-un spațiu de explorare estetică, propunând întâlnirea artei cu tehnologia. Tehnologia multimedia, realitatea virtuală, teatrul-dans și musicalul se unesc pentru a stimula toate simțurile spectatorului.

Este dedicat cu precădere publicului tânăr, dar și publicului larg, dornic de experiențe noi.

Acest program va valorifica dramaturgia cu puternic impact social, propunând spectacolele pe teme sociale acute, bazate pe cercetare documentară și memorie urbană.

Programul va adresa publicului larg provocarea de a transforma experiența culturală într-o dezbatere activă și un exercițiu civic.

O platformă de lansare pentru tinerii artiști și un hub de inovație culturală. Programul îmbină cercetarea cu producția de spectacole, oferind artiștilor emergenți resursele necesare pentru a transpune viziuni contemporane în spectacole de referință.

Programul stimulează dramaturgia actuală și educația teatrală, adresându-se în special tinerilor, dar și publicului larg.

Un program dedicat exclusiv evoluției profesionale a echipei TNB și formării viitorilor specialiști în meseriile scenei. Acesta include spectacole-laborator, ateliere și masterclass-uri, ale căror rezultate vor fi prezentate periodic în fața publicului.

Program care vizează conectivitatea națională și internațională a TNB în cadrul unor rețele teatrale internaționale: va include în platforma de mobilitate a TNB spectacolele naționale și internaționale coproduse sau invitate și se va concretiza prin seturi de reprezentații pentru fiecare spectacol din cadrul programului.

Este un program dinamic ce oferă spectacole de teatru, muzică, dans, film și performance experimental în spații inedite și la ore diverse. Proiectul se adresează publicului larg, dar urmărește și atragerea spectatorilor care nu vin în mod obișnuit la teatru.

Biletele pentru noua stagiune pot fi achiziționate atât online, cât și fizic, de la Agenția de Bilete a TNB, recent redeschisă.