Politica Teatrele și muzeele, închise în weekend. Raluca Turcan acuză intenții de suprimare a accesului public







Accesul la cultură ar putea fi serios afectat începând din toamnă, după ce ministrul Culturii a sugerat posibilitatea suspendării spectacolelor de teatru, concertelor și vizitelor la muzee în weekenduri, din rațiuni financiare.

Deputatul PNL Raluca Turcan a transmis public că se va opune ferm unei astfel de măsuri, pe care o consideră un atentat la dreptul cetățenilor de a avea acces la cultură.

„Am citit declarația ministrului Culturii, care spune că spectacolele de teatru, concertele și accesul la muzee ar putea fi suspendate în weekenduri, începând din toamnă, din motive financiare. Sper că e o greșeală de exprimare, nu o intenție serioasă”, a scris Turcan într-o postare pe rețelele de socializare.

Accesul la cultură, limitat din toamnă

Potrivit fostului ministru al Culturii, o astfel de măsură ar afecta grav tocmai acea categorie de populație care are cel mai puțin acces la evenimente culturale. Pentru mulți români, weekendul este singura perioadă în care pot merge la un spectacol de teatru sau la un muzeu.

„Românii nu au nici acum un acces real și constant la cultură. Cei mai mulți dintre noi ajung la teatru, la un concert sau la muzeu rar și doar în weekend. A tăia fix această fereastră de respiro cultural ar însemna să acceptăm, oficial, că renunțăm la educație prin cultură pentru o mare parte din populație”, atrage atenția Raluca Turcan.

Declarația vine în contextul în care participarea culturală în România este deja la cote alarmant de reduse. Barometrul de Consum Cultural 2023, realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, arată că doar 8% dintre români merg la teatru măcar o dată pe an, în timp ce doar 6% vizitează muzee. În plus, aproape 70% dintre cetățeni nu participă deloc la niciun eveniment cultural pe parcursul unui an.

Spectacolele, sub amenințarea austerității

Turcan subliniază că posibila restrângere a activităților culturale din motive financiare ar avea efecte pe termen lung asupra educației, gândirii critice și dezvoltării personale a cetățenilor.

„Dacă totuși se confirmă, mă voi opune ferm. Economiile la buget nu pot să aibă ca rezultat eradicarea culturii”, a spus ea, adăugând că în mediul rural situația este și mai gravă decât în urban, unde accesul ar trebui să fie, teoretic, mai facil

Fără cultură în weekend, fără educație pe termen lung

În finalul intervenției sale, Raluca Turcan adresează o întrebare retorică, menită să pună reflectorul pe consecințele pe termen lung ale unei politici care ar îngrădi și mai mult accesul publicului la actul cultural:

„⁉️Ce facem dacă și puținele momente de conectare culturală sunt îngrădite? Cum mai încurajăm gândirea critică, dialogul și educația prin artă? Unde vom fi peste doi ani, dacă începe declinul chiar cu teatrele și muzeele?”