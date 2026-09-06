Șerban Huidu a anunțat moartea tatălui său, Florin Huidu, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Vestea a fost confirmată și de fratele realizatorului TV, Vlad Huidu, care a povestit ultima conversație avută cu tatăl lor și momentele de după ce acestuia i s-a făcut rău.

Realizatorul emisiunii „Cronica Cârcotașilor” i-a transmis tatălui său un mesaj scurt de rămas-bun.

„Generația lor, usor, usor pleacă. Urmăm noi....Drum lin către stele, domnule inginer Florin Huidu. Îți mulțumesc ca m-ai învățat măsura...”, a scris vedeta TV pe Facebook.

Și Vlad Huidu, fost concurent la „Power Couple” și soțul Giuliei Anghelescu, a anunțat moartea tatălui său.

Acesta a povestit că vorbise cu părintele său cu doar câteva ore înainte, într-o conversație obișnuită, fără să știe că urma să fie ultima.

„S-a stins tata. Și mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire. O conversație absolut obișnuită, una dintre acele conversații despre care nu ai niciun motiv să crezi că ar putea fi ultima. Tata: «Ce faceți, copiii mei?» Eu: «Bine, tată. Uite, ne-am întors în București și suntem la mall să cumpărăm ceva.» Tata: «Eu mă duc la piață să cumpăr niște prune, să fac un magiun.»

Eu: «Bravo, ce tare! Să-l fierbi mai mult, să scadă, să fie mai gros, că mie așa îmi place, cum îl făcea Floarea.» Mamaia mea. Mama lui. Tata a râs și mi-a zis: «Așa o să-l fac.» Eu: «Bine, tată, hai că te sun mai încolo, că probez ceva și sunt în grabă.» Tata: «Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia.» Eu: «Nu uit. Hai, bine, bine. Pa!» Asta a fost.”, a povestit Vladu Huidu.

La aproximativ două ore după acea conversație, Florin Huidu a început să se simtă rău în autobuz. Vlad Huidu a ajuns la fața locului, unde echipajele de Salvare și SMURD încercau să îi salveze viața tatălui său.

„Când am ajuns, erau șapte oameni de la Salvare și SMURD în jurul lui. Timp de aproximativ 40 de minute au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, au reușit să-i pornească din nou inima.

A ajuns la spital. Credeam că va fi bine. Acolo a avut un al doilea stop cardio-respirator. De data asta, nu a mai putut fi salvat.”, a mai spus Vlad Huidu.

Vlad Huidu a revenit în mesajul său asupra ultimei discuții și a faptului că se afla în grabă atunci când tatăl său îl sunase. El a spus că se gândește constant la acel moment și la faptul că i-a promis că îl va suna mai târziu.

„De atunci mă tot gândesc la acele câteva minute din mall. La faptul că eram în grabă.

La faptul că tata voia, probabil, doar să mai vorbească puțin cu mine. «Te sun mai încolo», i-am zis. Nu știam niciunul dintre noi că aceea avea să fie ultima noastră conversație.

Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți, pentru că noi credem mereu că avem timp. Eu am crezut că îl sun mai târziu. N-am mai apucat. Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”, și-a încheiat Vlad Huidu mesajul.