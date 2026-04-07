Social

Tânăr prins în freza unui motocultor la Telenești. Traumatisme severe și intervenție de urgență

Comentează știrea
Sursa foto: IGSU
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Un tânăr de 20 de ani a suferit traumatisme severe în dimineața zilei de luni, 6 aprilie, după ce a rămas blocat cu picioarele în freza unui motocultor în timp ce efectua lucrări agricole în localitatea Sărătenii Noi, raionul Telenești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:31, iar la fața locului s-a deplasat imediat o echipă de intervenție a Unității de Salvatori și Pompieri Telenești.

„Victima a fost prinsă în freza motocultorului și a suferit traumatisme severe la nivelul membrelor inferioare. Intervenția rapidă a echipei de salvatori a fost esențială pentru a evita complicații majore”, au transmis reprezentanții IGSU.

Salvatorii au reușit să descarcereze victima în scurt timp, folosind echipamente specializate pentru astfel de situații. Bărbatul, aflat în stare conștientă, a fost preluat de echipa medicală și transportat de urgență la Spitalul raional Telenești, unde a primit îngrijiri medicale specializate.

Medicii au precizat că pacientul prezintă traumatisme severe, necesitând monitorizare și tratament imediat, însă se află în stare stabilă din punct de vedere hemodinamic. Familia și autoritățile locale au fost informate imediat cu privire la evoluția stării sale de sănătate.

Recomandări și avertismente ale IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj ferm către toți cetățenii care utilizează utilaje agricole, atenționând că astfel de accidente pot fi prevenite prin respectarea strictă a regulilor de securitate.

„Cetățenii sunt îndemnați să respecte regulile de securitate în utilizarea utilajelor agricole, să poarte echipament de protecție adecvat și să nu opereze utilajele în condiții care le pun în pericol viața și sănătatea. Majoritatea accidentelor pot fi prevenite prin respectarea normelor de siguranță”, se arată în comunicatul IGSU.

Specialiștii recomandă ca motocultoarele și alte echipamente mecanizate să fie utilizate numai de persoane instruite, să fie verificate periodic pentru defecțiuni și să fie manevrate cu atenție sporită, în special în timpul lucrărilor de primăvară și vară, când activitatea agricolă este intensă.

Accidentele cauzate de utilaje agricole sunt frecvente în perioada lucrărilor de sezon și, de multe ori, au consecințe grave asupra sănătății. Intervenția promptă a echipelor de salvatori și respectarea normelor de protecție reprezintă factori esențiali pentru reducerea riscurilor.

IGSU încurajează cetățenii să nu utilizeze utilajele atunci când acestea prezintă semne de uzură sau defecte, și să se asigure că zona de lucru este sigură pentru manevrare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale