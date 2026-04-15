Talibanii ar fi susținuți cu 40 milioane de dolari pe săptămână din fondurile americanilor

Declarațiile recente ale congresmanului republican Tim Burchett privind presupusa deturnare a fondurilor publice americane către zone controlate de talibani readuc în atenție un subiect sensibil: transparența și eficiența ajutorului extern al Statelor Unite, în special în Afganistan, potrivit publicației The Gateway Pundit.

Într-un interviu acordat gazdei radio Jesse Kelly, congresmanul republican din Tennessee, Tim Burchett, a susținut că miliarde de dolari proveniți din taxele americanilor ajung, indirect, în zone controlate de talibani.

Potrivit acestuia, fondurile sunt canalizate prin organizații internaționale și ONG-uri, fără un control suficient.

Burchett a afirmat că aproximativ cinci miliarde de dolari ar fi fost distribuiți prin astfel de mecanisme, invocând un presupus memorandum al Departamentului de Stat. Mai mult, el a susținut că în jur de 40 de milioane de dolari pe săptămână ajung în teritorii aflate sub influența talibanilor.

Aceste afirmații nu sunt însă confirmate integral de date oficiale publice și trebuie analizate în contextul mai larg al modului în care funcționează ajutorul umanitar internațional.

După retragerea trupelor americane în 2021 și revenirea talibanilor la putere, Statele Unite și aliații lor au continuat să trimită fonduri în Afganistan, dar în principal sub formă de ajutor umanitar, nu ca sprijin direct pentru guvernul taliban.

Millions are sent to the Taliban’s Central Bank every week. The bill to stop the cash flow is stalled in the Senate. Urge @SenJohnBarrasso to pass the No Tax Dollars For Terrorists Act. He’s the Majority Whip. He can bring this bill to the floor for a vote. Thank you. pic.twitter.com/quMF3KZM2E — Legend (@realLegendAfg) April 8, 2026

Potrivit Biroului Special al SUA pentru Reconstrucția Afganistanului (SIGAR), fondurile sunt direcționate către organizații internaționale și agenții ONU, pentru a evita contactul direct cu autoritățile talibane.

De asemenea, Departamentul de Stat al SUA subliniază că ajutorul este destinat populației civile și este implementat prin intermediari.

Organizații precum Programul Alimentar Mondial (WFP) și UNICEF sunt principalele canale prin care ajutorul ajunge în Afganistan.

Acestea operează în condiții dificile și încearcă să mențină un echilibru între livrarea ajutorului și evitarea legitimării regimului taliban.

Conform Națiunilor Unite, Afganistanul rămâne una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, cu peste 28 de milioane de oameni care depind de ajutor:

Cu toate acestea, experții recunosc că există riscuri ca o parte din resurse să fie indirect controlate sau taxate de autoritățile locale, inclusiv de talibani.

Declarațiile lui Burchett se înscriu într-un context politic mai larg, în care republicanii critică frecvent modul în care administrația gestionează cheltuielile externe.

Seven months ago, the House passed Rep. Tim Burchett's No Tax Dollars for Terrorists Act to STOP sending $40 MILLION EVERY WEEK to the TALIBAN. Senate Majority Leader John Thune & Senate GOP have done nothing with it. We need new Senate leadership NOW. pic.twitter.com/AVarkuhICe — Mila Joy (@Milajoy) February 11, 2026

Proiectul său de lege, „Fără bani din taxe pentru teroriști””, urmărește blocarea oricăror fonduri care ar putea ajunge la grupări considerate teroriste.

În același timp, democrații și o parte din comunitatea internațională argumentează că oprirea completă a finanțării ar putea agrava criza umanitară și ar afecta direct populația civilă, nu conducerea talibană.

Problema centrală rămâne una complexă: cum pot fi livrate ajutoare esențiale într-o țară controlată de un regim nerecunoscut internațional, fără ca acestea să fie deturnate?

Un raport al Congressional Research Service arată că SUA încearcă să implementeze mecanisme stricte de monitorizare, însă controlul total este dificil în teren: