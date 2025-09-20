Taiwan transmite un mesaj ferm. Nu va ceda niciodată invaziei

Președintele din Taiwan, Lai Ching-te, a transmis sâmbătă un mesaj direct comunității internaționale: insula este hotărâtă să se apere și nu va ceda în cazul unei invazii.

Declarația vine la finalul unei săptămâni marcate de evenimente dedicate apărării și pregătirii populației pentru scenarii de criză, într-un context în care presiunile militare exercitate de China devin tot mai intense.

Guvernul de la Taipei, care respinge ferm pretențiile Beijingului asupra insulei, subliniază constant că doar cetățenii taiwanezi pot decide viitorul lor politic.

În cadrul unui forum privind măsurile de pregătire pentru dezastre naturale și eventuale conflicte, președintele Lai a vorbit despre noul manual de apărare civilă, lansat marți. Acesta oferă instrucțiuni clare populației despre cum să reacționeze în cazul unui atac militar și cum să identifice informațiile false.

„Mai important, spunem tuturor: «În cazul unei invazii militare asupra Taiwanului, orice afirmație că guvernul a capitulat sau că națiunea a fost înfrântă este falsă»", a citat Lai din manual, adresându-se inclusiv diplomaților occidentali prezenți la eveniment.

În calitate de comandant suprem al forțelor armate, Lai a reafirmat poziția oficială:

„Vreau să le transmit concetățenilor mei și comunității internaționale că aceasta este poziția Taiwanului. Suntem hotărâți să apărăm libertatea, democrația și un Taiwan durabil.”

China nu a răspuns imediat declarațiilor venite din partea liderului taiwanez. Beijingul menține însă retorica potrivit căreia insula este parte integrantă a teritoriului său și nu a exclus niciodată folosirea forței pentru a o aduce sub control.

În acest climat tensionat, Taiwan a găzduit în această săptămână cel mai mare salon de armament organizat vreodată pe teritoriul său, eveniment ce a atras companii de top din industria apărării mondială.

Participarea masivă reflectă interesul crescut pentru colaborări în contextul în care bugetul de apărare al insulei se află pe o traiectorie ascendentă.

Unul dintre partenerii de marcă este compania americană Shield AI, care dezvoltă drone de ultimă generație, deja testate în condiții de luptă în Ucraina. Brandon Tseng, președintele firmei, a deschis sâmbătă o nouă filială la Taipei și a anunțat planuri ambițioase:

„Este o regiune în care Shield AI investește profund și de care este profund angajată. În următorii trei până la cinci ani, compania ar putea avea sute de angajați aici.”

Cu o zi înainte, Tseng discutase personal cu președintele Lai, în cadrul vizitei acestuia la salonul de armament. Colaborarea cu Aerospace Industrial Development Corporation, un contractor guvernamental taiwanez, a fost oficializată printr-un „teaming agreement”.

Deși detaliile contractuale nu au fost încă dezvăluite, asocierea marchează un pas important în consolidarea capacităților defensive ale insulei.