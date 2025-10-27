TAG investește 250.000 de euro în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale, produse integral în România

TAG, producător român de uniforme medicale, cu peste 21 de ani de experiență, fabrică proprie și o rețea de 35 de magazine la nivel național, investește 250.000 de euro în dezvoltarea unei noi colecții de uniforme medicale , produsă integral în fabrica proprie din București.

Investiția se înscrie în strategia de dezvoltare a companiei care prevede alocarea a jumătate de milion de euro în cercetare, design, modernizarea și certificarea proceselor de producție.

Compania continuă astfel programul anual de modernizare, prin care direcționează 15% din vânzări către cercetare, design și achiziția de echipamente de producție pentru noile colecții.

Lansarea vine într-un moment în care piața uniformelor medicale se află în plină expansiune, pe fondul extinderii infrastructurii sanitare și al cererii pentru materiale inovatoare.

„Uniformele medicale sunt o extensie a profesionalismului și o declarație de identitate a personalului din spitale și clinici. Pentru ca fiecare angajat din sistemul medical să se simtă confortabil și protejat în timpul orelor de program, ne-am propus să oferim produse care îmbină funcționalitatea, designul modern și siguranța în desfășurarea actului medical. Calitatea materialelor și precizia cusăturilor sunt elemente pe care nu le negociem – ele definesc diferența dintre o uniformă purtată din obligație și una purtată cu plăcere”, spune Adrian Pătru, CEO TAG, menționând că, „în prezent, piața este sufocată de uniforme ieftine, care se deteriorează după câteva spălări și nu oferă siguranță sau rezistență.

Noi garantăm pentru fiecare uniformă TAG o durată de utilizare de minimum doi ani, fără modificări de culoare sau de dimensiune. Folosim componente premium – ață, capse, accesorii – testate pentru spălare industrială, iar densitatea cusăturii, de 5 împunsături pe centimetru, oferă o rezistență superioară în timp, și un aspect impecabil”.

Noua colecție TAG include toate articolele esențiale din garderoba personalului medical: costume complete - halate, bluze, pantaloni și bonete. Modelele sunt disponibile în variante dedicate femeilor și bărbaților, cu croieli ergonomice și materiale adaptate fiecărui sezon.

Uniformele sunt disponibile într-o gamă extinsă de mărimi, de la XXS la 5XL, oferind libertate de mișcare indiferent de conformație. Paleta cromatică combină tonurile clasice – alb, verde, albastru, turcoaz și roșu – cu nuanțe pastelate precum bej, gri, roz pal și lavandă, inspirate din moda urbană și din tendințele internaționale de design.

Noua colecție aduce două direcții de compoziție: bumbac cu elasticitate, pe de-o parte, dar și țesături similare celor folosite în echipamentele sportive. Aceste materiale oferă libertate de mișcare, respirabilitate și rezistență la spălări multiple. Toate uniformele sunt „easy care” – se calcă și se întrețin ușor, menținându-și forma și culoarea în timp.

Colecția este realizată integral în fabrica din București, unde peste 100 de angajați asigură atât toată zona de producție – de la selecția materialelor la controlul final al calității, cât și zona de vânzări și logistică. Compania produce, în medie, 30.000 de uniforme pe lună, iar capacitatea totală anuală este de aproximativ 500.000 de uniforme.

Pentru fiecare colecție – primăvară-vară și toamnă-iarnă – TAG lansează aproximativ 250.000 de uniforme, dezvoltate pe baza feedbackului primit de la clinici, spitale și personal medical. Procesul de dezvoltare durează circa șase luni și include testări interne și colaborări cu furnizori internaționali pentru selecția țesăturilor potrivite.

Mai puțin de jumătate dintre cadrele medicale din România beneficiază de necesarul total de uniforme de lucru oferite de instituțiile în care lucrează, iar aproximativ 30% dintre spitalele din România nu furnizează deloc echipamente personalului. Uniformele sunt adesea cumpărate individual, fără criterii unitare de calitate, confort sau siguranță, ceea ce afectează imaginea instituțiilor și starea de bine a angajaților.

TAG propune o abordare profesională, bazată pe siguranță, durabilitate și personalizare. Uniformele create de companie susțin identitatea vizuală a clinicilor și sentimentul de apartenență al echipei, oferind în același timp confort și siguranță la purtare.

Piața globală a uniformelor medicale este estimată la peste 9,9 miliarde de dolari în 2024 și urmează să depășească 20 miliarde până în 2032, cu o creștere medie anuală de 9–10%, potrivit Fortune Business Insights, companie de cercetare de piață și analiză economică globală. În România, cererea este alimentată de investițiile tot mai mari în infrastructura medicală și de interesul pentru produse durabile. Solicitările TAG din partea clinicilor și spitalelor au crescut cu peste 25% anual, iar interesul internațional se extinde către Ungaria, Croația, Austria, Germania, Italia, Franța, dar și țările nordice.

Prin noua colecție, TAG continuă să consolideze producția locală de echipamente medicale și să dezvolte noi linii de design, aliniate cerințelor internaționale de siguranță, calitate și sustenabilitate. Compania pregătește deja colecția de primăvară–vară 2026, menținând același angajament față de inovație și standarde ridicate de fabricație.